Miguel Ángel, légendaire gardien du Real Madrid, est décédé

Le Real Madrid a annoncé ce mardi le décès de Miguel Ángel, portier du club de la capitale de 1968 à 1986, à l’âge de 76 ans. Le portier d’un mètre 74 a joué plus de 300 rencontres pour la Maison-Blanche ; seuls Iker Casillas et Paco Buyo ont disputé plus de matchs dans les cages madrilènes. L’Espagnol possède un palmarès long comme un bras, avec deux Coupes UEFA, huit championnats d’Espagne, cinq Coupes du Roi et une Coupe de la Ligue. La Coupe des clubs champions lui aura toutefois toujours échappé. El Gato a également enfilé à dix-huit reprises la tunique de la sélection espagnole, prenant part à la Coupe du monde 1978 dans la peau d’un titulaire, et à celle de 1982 en doublure de Luis Arconada.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Miguel Ángel.#RealMadrid…

FL pour SOFOOT.com