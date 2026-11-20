Migration: les départs clandestins en Manche depuis la Belgique ont bondi en 2026

Un bateau transportant une trentaine de migrants, à la dérive au large de Nieuwpoort, dans la province de Flandre-Occidentale, en Belgique, le 8 novembre 2026 ( BELGA / NICOLAS MAETERLINCK )

Les tentatives de traversées clandestines de la Manche par des migrants au départ de la Belgique ont été multipliées par cinq cette année, a révélé cette semaine le gouverneur de la Flandre occidentale, la province belge dont dépend le littoral.

Ce sont 570 personnes qui ont été interceptées au large des côtes belges entre janvier et octobre 2026, contre 102 sur la même période de l'an dernier, selon des chiffres confirmés vendredi à l'AFP par le gouverneur, Jurgen Vanlerberghe.

Il s'agit en grande majorité de candidats à l'exil au Royaume-Uni mais le gouverneur a évoqué aussi l'arrestation de 69 suspects de trafic d'êtres humains "qui recherchent le profit sur le dos des autres".

Les embarcations surchargées à destination des côtes anglaises partent le plus souvent du nord de la France, de plages depuis lesquelles la traversée de la Manche est plus courte, mais les départs à partir de la Belgique se multiplient ces derniers mois.

La preuve, selon les associations d'aide aux migrants, que les politiques de plus en plus dures pour limiter leur installation sur le continent européen poussent les exilés à prendre de plus en plus de risques.

Parmi les mesures censées être dissuasives, cinq pays européens (Allemagne, Autriche, Danemark, Pays-Bas, Grèce) ont dévoilé lundi à Vienne un projet inédit visant à transférer au Rwanda des exilés en situation irrégulière sur leur sol.

Les chiffres belges sont rendus publics au moment où les dirigeants de l'Union européenne et du Royaume-Uni sont réunis en sommet à Bruxelles avec l'immigration parmi les sujets au menu de leurs discussions.

Les deux parties devaient lancer vendredi un "dialogue structuré", censé couvrir notamment l'action contre l'immigration irrégulière et les réseaux clandestins, ainsi que la communication autour de la gestion des frontières, selon un responsable européen.

De manière globale Londres enregistre une nette baisse des arrivées clandestines par la mer depuis un an.

Depuis début 2026 jusqu'au 13 novembre, quelque 23.500 personnes sont arrivées clandestinement en Angleterre par la mer, soit une baisse de près de 40% par rapport à la même période en 2025, selon des statistiques britanniques.

Mais cette année au moins 25 personnes ont perdu la vie en mer au départ des côtes françaises, d'après un décompte de l'AFP.