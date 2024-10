Migrants: plusieurs morts dont un enfant dans des tentatives de traversée de la Manche

L'année 2024 est la plus meurtrière depuis le début du phénomène des traversées de la Manche à bord de canots pneumatiques de fortune, en 2018 ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Nouveaux drames migratoires d'une année déjà record pour les décès dans la Manche: plusieurs migrants dont un enfant sont morts samedi lors de tentatives de gagner l'Angleterre sur de petites embarcations.

"Cette nuit, plusieurs personnes migrantes ont de nouveau perdu la vie en essayant de rejoindre la Grande-Bretagne dans le cadre d'une traversée maritime de la Manche", a annoncé la préfecture du Pas-de-Calais.

"Épouvantable drame qui doit tous nous faire prendre conscience de la tragédie qui se joue. Les passeurs ont le sang de ces personnes sur les mains et notre gouvernement intensifiera la lutte contre ces mafias qui s'enrichissent en organisant ces traversées de la mort", a écrit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur le réseau social X.

Le ministre évoque un enfant "mort piétiné" et un bilan de "plusieurs morts".

Samedi matin, entre 08H00 et 09H00, une embarcation de migrants "surchargée" a demandé assistance au navire remorqueur Abeille Normandie, selon le récit à l'AFP de la préfecture maritime (Premar) de la Manche et de la mer du Nord.

Quatorze personnes qui se trouvaient à bord de ce canot ont été récupérées par le navire, parmi lesquelles une personne "mineure" décédée et une personne blessée, dont l'âge n'est pas encore connu, selon le premier bilan communiqué par la Premar. Cette personne blessée a été hélitreuillée vers l'hôpital de Boulogne-sur-Mer.

Selon le parquet de Boulogne, la personne trouvée décédée sur ce canot est "un très jeune enfant".

Pour Olivier Barbarin, maire du Portel, commune au large de laquelle ce sauvetage s'est déroulé, l'enfant décédé est âgé d'environ quatre ans. Les migrants secourus ont débarqué sur le port du Portel, a constaté l'élu.

- "Efficacité" -

La Premar précise qu'il ne s'agit pas d'un naufrage, l'enfant décédé ayant été trouvé dans le canot, pas à l'eau. Après la récupération des 14 personnes, les autres passagers de l'embarcation ont poursuivi leur route vers l'Angleterre, selon cette même source.

Plusieurs opérations de sauvetage en mer sont encore en cours en début d'après-midi.

Le préfet doit tenir un point presse à 15H30 à Calais pour faire le point sur le bilan humain.

Depuis janvier, plus de 25.000 migrants sont arrivés sur les côtes britanniques après avoir traversé la Manche à bord d'embarcations de fortune, selon des chiffres du ministère britannique de l'Intérieur publiés le 23 septembre.

Une série de naufrages a fait de 2024 l'année la plus meurtrière depuis le début en 2018 du phénomène des traversées à bord de canots pneumatiques.

Avant les événements de samedi, au moins 46 exilés étaient déjà décédés en 2024 lors de ces tentatives par la mer, contre 12 en 2023.

Dans la nuit du 14 au 15 septembre, huit migrants ont trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation qui venait de quitter les côtes françaises.

Le 3 septembre, au moins douze autres étaient décédés quand leur embarcation s'était disloquée au large du cap Gris-Nez dans le pire naufrage de l'année 2024 à ce jour.

Des migrants sont également morts écrasés ou piétinés lors de tentatives de traversée cette année, comme une jeune femme koweïtienne de 21 ans, morte le 28 juillet écrasée dans un canot surchargé.

Élu en juillet, le gouvernement britannique du travailliste Keir Starmer a promis de s'attaquer à l'immigration illégale en augmentant le nombre d'expulsions de migrants et en luttant contre les passeurs.

"Ce matin, un enfant d'environ quatre ans meurt pendant une traversée de la Manche. C'est ce que @BrunoRetailleau appelle une +conséquence néfaste+ de sa politique +efficace+ menée à la frontière. Nous continuerons à dénoncer l'action coupable des États et à soutenir les familles", a réagi samedi sur X l'association Utopia 56.

Dans un message du 3 octobre, le ministre de l'Intérieur avait relaté sa rencontre avec son homologue britannique Yvette Cooper, soulignant qu'elle avait "salué l'engagement héroïque des forces de l'ordre pour empêcher les traversées vers le Royaume-Uni" et faisant part du constat partagé que "cette efficacité (a) des conséquences néfastes avec une augmentation des décès et des violences entre migrants et envers les forces de l'ordre".