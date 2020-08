Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Migrants: Paris veut que Londres finance les contrôles dans la Manche Reuters • 09/08/2020 à 11:49









MIGRANTS: PARIS VEUT QUE LONDRES FINANCE LES CONTRÔLES DANS LA MANCHE (Reuters) - Le gouvernement français va demander au gouvernement britannique de verser 30 millions de livres sterling (33,2 millions d'euros) pour contrôler la Manche afin de réduire le flux de migrants arrivant au Royaume-Uni à bord d'embarcations en provenance de France, rapporte le Sunday Telegraph. D'après le journal dominical, qui cite une source au ministère britannique de l'Intérieur, Londres n'a pas encore décidé s'il allait répondre favorablement ou non aux demandes de Paris. Un membre du gouvernement britannique a déclaré dans une tribune publiée vendredi soir par The Telegraph que Londres était préoccupé par la hausse "inacceptable" du nombre de petits bateaux traversant la Manche depuis la France. Interrogé samedi par Reuters, le ministère français de l'Intérieur avait dit en réponse constater une recrudescence des tentatives de traversées en raison notamment de "conditions météorologiques favorables". "Les autorités françaises sont pleinement mobilisées pour prévenir ces départs", avait-il ajouté dans un courriel. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

