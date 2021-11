Migrants: le Bélarus menace de couper le gaz à l'Europe en cas de sanctions

En cas de mesures punitives, Minsk "répondra", a affirmé le président autoritaire Alexandre Loukachenko, évoquant la possibilité de fermer la vanne du gazoduc Yamal-Europe qui achemine du gaz russe en Allemagne et en Pologne, notamment.

"Que se passerait-il si nous coupions le gaz naturel qui va là-bas ?", a lancé M. Loukachenko, dont la menace intervient au moment où les pays européens sont confrontés à la flambée des prix du gaz pour cause de pénurie.

La situation à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, deux pays d'Europe centrale, suscite l'inquiétude croissante de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se pencher jeudi sur ce dossier.

Plus de 2.000 migrants, notamment des Kurdes du Proche-Orient, sont bloqués depuis plusieurs jours dans un camp de fortune à la frontière, où ils se réchauffent en brûlant du bois pour supporter des températures proches de 0°C.

Polish police and military police stop vehicles at the checkpoint on the road between Sokolka and Kuznica as they head to the reinforced border in Kuznica, November 10, 2021. Poland's Prime Minister Mateusz Morawiecki on November 10, 2021 accused Belarus of "state terrorism" over an unprecedented migrant crisis on the border of EU member Poland. ( AFP / Wojtek RADWANSKI )