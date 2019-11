Migrants en Méditerranée : 143 personnes sauvées au large de Lampedusa, de possibles disparus

Nouveau drame de l'exode en Méditerranée. Les gardes-côtes italiens ont annoncé samedi avoir secourus 143 migrants au large de l'île sicilienne de Lampedusa mais selon des témoignages de rescapés une vingtaine manqueraient à l'appel. « Les équipages de quatre patrouilleurs ont secouru 143 personnes tombées à la mer » d'une barque de dix mètres qui s'est retournée à environ un mille nautique (1,8 km) de Lampedusa, ont indiqué les gardes-côtes dans un communiqué.Des témoins parmi les rescapés ont affirmé après leur sauvetage qu'une vingtaine d'entre eux manquaient à l'appel. Deux hommes en particulier, un Érythréen et un Libyen, ont affirmé avoir perdu leurs épouses, selon les médias italiens. En plus des patrouilleurs, qui poursuivaient leurs recherches samedi soir, deux avions de l'Agence européenne de garde-frontières (Frontex) et de la marine italienne survolaient la zone.Répartition pour 213 migrants à bord de l'Ocean VikingDimanche soir, « aucun corps n'avait été aperçu », selon les gardes-côtes. Les forces de l'ordre fouillaient également la côte de Lampedusa dans l'hypothèse où des migrants auraient pu la rejoindre à la nage.Les 143 personnes récupérées ont été débarquées dans le port de Lampedusa, selon les garde-côtes. Par ailleurs, l'Italie, l'Allemagne, la France et Malte ont conjointement demandé à la Commission européenne d'activer la procédure de répartition pour 213 migrants se trouvant à bord du navire humanitaire Ocean Viking, a annoncé samedi le ministère italien de l'Intérieur.« C'est la première fois que cela se produit » depuis la signature d'un préaccord de répartition automatique des migrants secourus en Méditerranée conclu en septembre à Malte par quatre pays de l'UE (France, Allemagne, Malte et Italie). L'Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée avec Médecins sans Frontières, a secouru 215 personnes ces derniers jours au ...