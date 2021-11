Migrants : Emmanuel Macron se lamente publiquement du manque de "sérieux" de Boris Johnson

Le chef de l'Etat n'a pas caché son agacement face à l'attitude du gouvernement britannique et de son Premier ministre sur le dossier des traversées de migrants entre les deux pays.

Emmanuel Macron et Boris Johnson, le 1er novembre 2021, à Glasgow ( POOL / CHRISTOPHER FURLONG )

"Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses". Interrogé sur la lettre de Boris Johnson lui demandant que la France reprenne les migrants arrivant en Grande-Bretagne, Emmanuel Macron a déploré les déclarations du Premier ministre britannique, qu'il appelle au "sérieux" sur le sujet des trafics d'êtres humains entre France et Royaume-Uni.

"Allons, allons..."

"Si cette question était simple, elle aurait été réglée autrement. Elle ne l'est pas", a lancé le chef de l'Etat, vendredi 26 novembre. "La France est aujourd'hui un lieu de transit. Ils ne veulent pas rester en France, ils veulent à tout prix traverser. La véritable réponse est dans une coopération sérieuse, pour prévenir ces mouvements, démanteler ces réseaux de trafiquants et éviter que ces femmes et hommes n'arrivent sur notre sol car c'est déjà trop tard quand ils sont là. J'ai discuté avec le Premier ministre Johnson de manière sérieuse (...). "On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweets et par lettres qu'on rend publiques, nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons", a soupiré le président de la République, lors d'une conférence de presse à Rome à l'issue de la signature d'un traité de coopération économique avec l'Italie.

"Les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. Dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et de la commmission pour travailler sur ce sujet, et nous verrons ensuite avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux", a t-il conclu.