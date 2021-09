Migrants dans la Manche : Londres veut refouler les embarcations vers la France, Gérald Darmanin dénonce un "chantage"

Le ministre de l'Intérieur met en garde contre des pratiques "non seulement dangereuses pour les hommes, femmes et enfants à bord de ces embarcations, mais contraires au droit international".

Gérald Darmanin à Bruxelles, en Belgique, le 31 août 2021. ( AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS )

La question des migrants qui traversent la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni crispe les relations entre Londres et Paris, alors que la presse britannique fait état du projet des autorités de refouler les embarcations illégales avant qu'elle n'arrivent sur les côtes anglaises.

Des rumeurs qui ont provoqué la colère du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a assuré jeudi 9 septembre que la France France n'accepterait "aucune pratique contraire au droit de la mer, ni aucun chantage financier" du gouvernement britannique.

"L'engagement de la Grande-Bretagne doit être tenu. Je l'ai dit clairement à mon homologue Priti Patel", avec laquelle Gérald Darmanin s'est entretenu mercredi lors d'une réunion des ministres de l'Intérieur du G7 à Londres, a-t-il écrit sur Twitter. "L'amitié entre nos deux pays mérite mieux que des postures qui nuisent à la coopération entre nos services", a ajouté le ministre de l'Intérieur français.

14.000 arrivées depuis le début de l'année

Le Royaume-Uni a fait face ces derniers à un nombre record d'arrivée de migrants sur son territoire : plus de 14.000 à bord de petites embarcations depuis le début de l'année, selon l'agence de presse britannique PA. Soit bien plus qu'en 2020 (plus de 8.000).

Selon la presse britannique, la police des frontières (Border Force) est entraînée à de nouvelles méthodes permettant de refouler ces embarcations avant qu'elles n'atteignent le sud de l'Angleterre.

Et selon le Times , la ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, a demandé la réécriture de l'interprétation par le Royaume-Uni du droit maritime international pour permettre de telles pratiques. Cette stratégie, qui a reçu l'assentiment du Premier ministre Boris Johnson , ne serait utilisée que dans "des circonstances très limitées" d'après le Telegraph , pour les plus gros bateaux et quand la situation est jugée sûre.

Contraire au droit international

Dans une lettre adressée à la ministre britannique, datée de lundi, Gérald Darmanin avait prévenu que le recours aux refoulements en mer "risquerait d'avoir un impact négatif sur notre coopération".

"Nous appelons le gouvernement britannique à la prudence sur le recours annoncé à des modes opératoires pour lutter contre les tentatives de traversées maritimes qui seraient non seulement dangereuses pour les hommes, femmes et enfants à bord de ces embarcations, mais contraires au droit international" , avait réagi mercredi à l' AFP le ministère de l'Intérieur français.

La question des traversées est régulièrement à l'origine de frictions entre Londres et Paris. Le Royaume-Uni s'est engagé fin juillet à payer à la France 62,7 millions d'euros en 2021-2022 pour financer le renforcement de la présence des forces de l'ordre françaises sur les côtes.