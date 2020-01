Microsoft vise une empreinte carbone négative en 2030

Après Amazon en septembre, c'est un autre géant Hightech qui prétend s'engager pour le climat. Microsoft a promis jeudi que son empreinte carbone serait négative d'ici à 2030, dans un contexte de pression accrue sur les grandes entreprises pour répondre au défi climatique.Cet engagement doit conduire à l'annulation en 2050 de tout le carbone émis par Microsoft depuis sa fondation en 1975, a assuré le géant informatique.« Le consensus scientifique est clair : le monde est confronté aujourd'hui à une crise du carbone », a déclaré le patron de Microsoft Satya Nadella lors d'une cérémonie de présentation de l'initiative. « Si nous ne réduisons pas nos émissions et que les températures continuent de grimper, la science nous avertit que les résultats seront dévastateurs », a-t-il poursuivi.« Taxe carbone interne » et reforestationPour mener à bien son projet, le groupe de Redmond (Washington, ouest) prévoit de se fournir uniquement en énergies renouvelables dans tous ses centres de données, ses bâtiments et ses campus d'ici à 2025, de mettre en place une « taxe carbone interne » en juillet 2020 ou encore de participer à des opérations de boisement et de reforestation. LIRE AUSSI > Planter des arbres pour lutter contre le changement climatique ? Les puits de carbone en 4 questions L'entreprise a également dit qu'elle allait investir 1 milliard de dollars dans un nouveau « fonds d'innovation pour le climat », chargé d'améliorer les technologies de capture et d'élimination du carbone. « Nous comprenons qu'il s'agit seulement d'une fraction de ce qui est requis pour résoudre ce problème », a reconnu la directrice financière de Microsoft Amy Hood.« Nous espérons qu'en faisant cela, nous montrerons l'exemple à la fois pour les gouvernements et les autres entreprises pour investir à nos côtés et résoudre ce problème », a incité Amy Hood. Le fonds financera des technologies en ...