Mickaël Le Bihan : "Mon fils m'a demandé de célébrer mes buts comme Memphis Depay"

Depuis huit journées, l'AJA est sur une drôle de série : D-V-D-V-D-V-D-V. Mais au moment de se déplacer à Rodez, Jean-Marc Furlan a un atout de choix dans sa manche pour la casser : le meilleur buteur de Ligue 2. Avec sept réalisations au compteur, l'ancien Niçois Mickaël Le Bihan semble avoir enfin retrouvé tous ses moyens depuis son arrivée dans l'Yonne la saison dernière.

Et si on terminait ce week-end avec quelques images du vestiaire ?Olélé olala #FiersdetreAuxerrois pic.twitter.com/O52YG0D72y -- AJ Auxerre (@AJA) October 25, 2020

Il est à la maison, dans l'entrée ! Mais avant, je l'ai fait signer dans le vestiaire par tout le monde : mes coéquipiers, le staff médical, le staff technique, les intendants, même les stagiaires. C'est une manière de rappeler que ce match restera à part et qu'il n'aurait pas pu avoir lieu sans tous ces gens qui sont avec moi au quotidien.Le coach nous l'a présenté en disant qu'il allait passer toute la semaine en stage avec nous, car il prépare des diplômes. C'était assez fou parce que c'est un gars dont on a tous suivi le parcours et qu'on a vu à la télé quand il était pro et là, il nous suivait à l'entraînement, il déjeunait avec nous le midi, il était avec nous à l'hôtel et il a fait la fête avec nous dans le vestiaire. Quand il m'a demandé mon maillot en souvenir, j'ai trouvé ça assez gratifiant, je ne pouvais pas refuser ! En revanche, le deuxième, je l'ai gardé pour ma sœur qui mettait les pieds à l'Abbé-Deschamps pour la première fois de sa vie. Elle a bien choisi sa semaine elle aussi !