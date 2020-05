Mick Jagger, côté foot

Incroyable ! Les Rolling Stones sont actuellement numéro 1 du rock confiné avec leur hit inattendu, Living In a Ghost Town. Une bonne occase pour parler de leur leader Mick Jagger et de sa passion pour le sport roi.

Mick Jagger et le foot, c'est un peu une histoire d'amour contrariée... Alors, oui, Mick adore le foot. Mais il préfère le regarder qu'y jouer. Il faut dire que quand il était môme, il en pinçait plutôt pour le basketball et le cricket. Ça, c'est à cause de son paternel, Joe Jagger, prof de gym émérite détaché un moment au British Sports Council et grand promoteur du basket au Royaume-Uni., racontait un jour Joe.Néanmoins, Mick fera toujours très attention à sa santé et, arrivé à la trentaine au milieu des années 1970, il mettra fin à la plupart de ses excès alcooliques, tabagiques, herbeux et "chimiques" des...Réellement inspiré par l'exemple paternel, il deviendra un adepte forcené du running, capable encore à presque 80 balais d'enquiller des concerts de plus de deux heures et d'enfiler des jeans slim. Et comme chez les Jagger, on vit vieux (Joe est mort à 93 ans), les Rolling Stones tourneront encore longtemps... Mais retour au foot ! Tout avait plutôt bien commencé avec un passage en 1965 à l'émission rock, où le groupe interprète un nouveau super hit,. Dans le public, parmi les danseurs, un ado timide esquisse quelques pas. C'est George Best ! Devenu par la suite la superstar de MU, le footeux sexy etdans la rock'n'roll attitude se voit baptiser le "Cinquième Beatle". Alors qu'il préfère justement les Pierres qui roulent aux Scarabées ! Il n'y aura donc pas de sixième Stone. En 1965 sort également le méga hitdont le célèbre riff aurait pu devenir à l'aise cri de guerre de supporters... Que dalle !(The White Stripes) décrochera la timbale et d'autres morceaux ambianceront les stades,