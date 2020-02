Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin s'attend à un tassement du ROC, incertitudes sur le coronavirus Reuters • 10/02/2020 à 18:44









PARIS (Reuters) - Michelin a annoncé lundi s'attendre à un léger recul de son résultats opérationnel en 2020 et une amélioration de son free Cash Flow supérieur, hors impact de la crise du coronavirus en Chine, dont l'impact sur l'activité est encore difficile à évaluer selon le leader mondial des pneumatiques. Le groupe français, dont l'activité de ses trois usines chinoises a repris lundi matin, vise un cash-flow libre de plus de 1,5 milliard d'euros. Michelin, dont les volumes ont reculé de 1,2% l'an dernier, a publié un résultat opérationnel des secteurs d'activité de 3,01 milliards d'euros en 2019, en hausse de 179 millions d'euros à taux de change constants, proche du consensus des analystes (3,02 milliards). (Sarah Morland à Gdansk, avec Jean-Michel Bélot)

