Michèle Bernard-Requin, la magistrate auteure d'une lettre de soutien aux hôpitaux, est décédée

Elle aimait faire la pédagogie du système judiciaire français dans les médias, et elle était une figure très respectée du monde de la justice. La magistrate Michèle Bernard-Requin est décédée samedi d'un cancer à l'âge de 76 ans, a révélé dimanche Le Point, dont elle était l'une des chroniqueuses.Cinq jours avant sa mort, elle avait écrit une « ultime » lettre, que sa famille avait transmise au Point. Hospitalisée en soins palliatifs, la magistrate y faisait notamment une ode aux soignants. « Foin des économies, il faut impérativement maintenir ce qui reste de notre système de santé qui est exceptionnel et qui s'enlise dramatiquement », écrivait-elle notamment dans ce texte bouleversant et qui avait ému beaucoup d'internautes.Alors que de nombreux hôpitaux connaissent des difficultés budgétaires, Michèle Bernard-Requin appelait à « maintenir ce qui va bien, au lieu d'essayer de réduire à ce qui est devenu le lot commun et beaucoup moins satisfaisant ». Et de lancer ce cri d'appel : « Faites que cette humanité persiste ! C'est notre humanité, la plus précieuse. »Dans sa longue carrière professionnelle terminée en 2009, Michèle Bernard-Requin a été successivement avocate à la Cour d'appel de Paris, substitut à Rouen, Nanterre et Paris, vice-présidente au Tribunal de grande instance de Paris, puis Présidente de la Cour d'assises de Paris. Elle avait terminé son parcours en Martinique en 2007, en tant qu'avocate générale à Fort-de-France.Chez Depardon et DupontelDepuis, elle se consacrait notamment à décortiquer pour le grand public le système judiciaire français. Elle a notamment tourné dans deux films de Raymond Depardon, « Délits flagrants » (1994) et « 10e chambre, instants d'audiences » (2014), et elle a aussi incarné une présidente de tribunal dans « 9 mois ferme », d'Albert Dupontel, en 2013. Michèle Bernard-Requin a, par ailleurs, multiplié les interventions dans des ...