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Michel Platini : « Un sportif, en France, c'était la plus basse espèce qui pouvait exister sur terre »
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 17:48
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Michel Platini : « Un sportif, en France, c'était la plus basse espèce qui pouvait exister sur terre »

Michel Platini : « Un sportif, en France, c'était la plus basse espèce qui pouvait exister sur terre »

La terre est Platoche. En marge de sa série biopic qui sortira le 23 août prochain sur Canal+, Michel Platini est revenu longuement sur sa carrière lors d’un entretien avec L’Équipe . À une question sur les raisons qui menaient au faible engagement politique des joueurs français de la génération de Michel Platini durant leur carrière, le Meurthe-et-Mosellan a tout simplement pointé du doigt les mauvais traitements qui touchaient, à son époque, les footballeurs .

Pour l’ancien numéro 10, « la France n’était pas très football à cette époque-là » d’autant plus que « dans les années 1970, le sport n’existait pas et par extension le foot ». Des mauvaises réputations qui faisaient du « sportif en France la plus basse espèce qui pouvait exister sur terre » et qui obligeait les joueurs qui « voulaient coucher avec une fille » de ne pas dire qu’ils étaient « footballeur parce que c’était bidon » . (Rha, comme quoi, c’était pas toujours mieux avant, hein Mich’.)…

ABS pour SOFOOT.com

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