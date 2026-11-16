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Michel Platini dépassé par un drôle de concurrent
information fournie par So Foot 16/11/2026 à 00:08

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Michel Platini dépassé par un drôle de concurrent

Michel Platini dépassé par un drôle de concurrent

L’invité surprise du top 5 des meilleurs buteurs de l’histoire des Bleus.

Emirhan Topçu ne s’en doute certainement pas, mais en inscrivant malencontreusement un but contre son camp ce dimanche soir contre la France, il a joué un mauvais tour à Michel Platini. Avec ce CSC turc, le total des buts contre son camp marqués en faveur de l’équipe de France s’élève désormais à 42 , soit un but de plus dans l’histoire que Platoche. Antoine Griezmann, buteur à 44 reprises chez les Bleus, peut déjà craindre pour sa place.…

AL pour SOFOOT.com

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