Michel Platini : "Avec Blatter, on a loupé l'arrivée de l'argent dans le football"

Il est venu inaugurer la 7e édition du Festival Sport, Littérature et Cinéma autour du film Michel Platini, le libre joueur. C'est aussi, en creux, le sous-titre officieux de l'intervention qui a suivi. Venu en représentant désormais apaisé de la joie du jeu et des joueurs de football du monde entier, il a échangé de manière très décontractée avec l'assistance. Au menu : le football évidemment, mais aussi Marguerite Duras, Kobe Bryant, les hommes de pouvoir ou encore... Dely Valdés. Une soirée au bout de laquelle reste en suspens une question : le monde du football peut-il encore offrir une place de choix pour accueillir la personnalité romantique, passionnée et malicieuse de Michel Platini ?

"Beaucoup de personnes croient en ma philosophie et voudraient que je revienne dans un monde où elle peut être défendue. C'est un peu compliqué. Je m'en fous, c'est pas grave, on fait autre chose."

La soirée a commencé par la projection du court-métrage de Kobe Bryant primé aux Oscars :dans lequel il s'est, étonnamment, "". Puis la projection de, réalisé par le fils d'un collaborateur de longue date de Platoche, a été reçu comme "" par le principal intéressé. Un film sur sa passion du jeu, sincère, et la difficulté de lutter contre le business tout en évoluant dans les milieux de pouvoir,le tout avec un style bien à lui, quelque part entre une grande sincérité et une forme de négligence d'une forme de contingence, de celle qui fait et défait les carrières dans les couloirs feutrés. Avant d'échanger avec la salle, c'est le patron de l'Institut Lumière et du Festival de Cannes qui a posé les premières questions.Non, je suis toujours heureux. J'ai une vie exceptionnelle. Après, il y a des inconvénients, des petits soucis, mais quand je vois ce qu'il s'est passé avec M. Kobe Bryant, moi, c'est rien, c'est pas grand-chose. Il y a tellement de malheurs dans la vie, ce qui m'arrive n'est pas très grave du tout. J'essaye d'être