Michel Platini à la FFF : le retour du fils prodigue ?

Rumeurs, campagnes dans certains médias en sa faveur, rendez-vous avec la ministre juste avant la sortie du fameux audit... Le nom Michel Platini s'impose forcément dans les esprits de ceux ou celles qui songent à l'après Le Graët. Si le footballeur appartient évidemment à la légende du foot français, voire mondial, son passé de dirigeant, notamment ses procès et autres zones d'ombre, amènent fortement à nuancer l'enthousiasme ambiant pour le retour du fils prodigue...

Le candidat d'une monde d'avant

La FFF est en crise. Vieille tradition française, on cherche un homme - rarement une femme - providentiel, une figure qui ferait l'unanimité. Dans le petit panthéon du foot tricolore, le profil de Michel Platini s'est vite invité dans le casting. Daniel Riolo a même lancé sur RMC dansun appel au peuple, #Platinipresident. À 67 ans - non, la retraite n'est pas la priorité de tout le monde -, il possèderait de fait toutes les qualités, ou du moins l'expérience, pour briguer cette haute fonction. Connu du grand public, reconnu par ses pairs, il transcende les clivages partisans : François Ruffin parle du héros tragique de Séville avec des trémolos dans la voix, et Emmanuel Macron a chanté ses louanges en direct à la radio. Il possède en outre une seconde vie dans les instances internationales du foot (dans les cercles dirigeants de la FIFA, à la tête de l'UEFA et avant ça dans l'organisation de la Coupe du monde 1998), qui remplit à bon escient un CV de candidat idéal.C'est justement à ce propos que les réticences peuvent se faire légitimement sentir. Tout d'abord au regard des affaires, notamment autour du Qatar dont il fut un partisan déterminant pour l'obtention du Mondial 2022, et les procès au milieu desquels il s'est retrouvé impliqué ou accusé. Si pour ce qui concerne la FIFA, il a été acquitté avec Sepp Blatter (le parquet fédéral de la confédération helvétique a néanmoins fait appel), le motif, un paiement de 2 millions de francs suisses après un accord oral, s'apparente un peu trop aux mauvaises manières de ce monde d'avant, hors sol, dont Noël Le Graët s'avère également emblématique. D'ailleurs quelles seraient les relations d'un Platoche, président de la FFF, avec la FIFA, alors que Gianni Infantino est sûrement l'un de ses plus intimes ennemis aujourd'hui (le premier soupçonne le second d'être derrière les révélations qui l'ont conduit devant les tribunaux et éconduit de la présidence suprême) ? Plus largement, la FFF a moins besoin Lire la suite de l'article sur SoFoot.com