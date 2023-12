Michel Le Milinaire : adieu l’humaniste

Michel Le Milinaire, ancien entraîneur emblématique du Stade lavallois, nous a quittés dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 92 ans. So Foot rend hommage au brillant technicien et à l’homme de convictions qui formait à la fois des footballeurs et des hommes.

Pour comprendre qui était Michel Le Milinaire de son vivant, il suffisait de tendre l’oreille. « On ne peut pas dire à un joueur qu’il n’est pas bon, confiait-il à Ouest France en 2013 . C’est comme à l’école : un gamin à qui on dit cela et que l’on met au fond de la classe risque de se perdre. En revanche, si on lui accorde de l’attention et qu’on arrive à le faire sortir de sa coquille en lui disant qu’il a fait mieux que la fois d’avant, et qu’il n’est pas obligé de faire comme le premier de la classe, alors on peut tirer le maximum de ce qu’il peut faire. L’objectif, c’est de progresser. » Science du beau jeu, pédagogie et empathie : tel était « Mimi », comme la France du football l’avait affectueusement surnommé.

Sur un air de tango !

On ne saurait dire s’il existe ou non une caste des entraîneurs du Grand Ouest de la France, mais il en ferait partie à coup sûr, avec Jean Prouff, José Arribas, Coco Suaudeau, Reynald Denoueix ou Christian Gourcuff. D’abord parce que Michel, né breton le 7 juin 1931 à Kergrist-Moëlou dans les Côtes-d’Armor, a été l’entraîneur emblématique du Stade lavallois (1968-1992), puis du Stade rennais (1993-1996). Mais aussi parce qu’il partageait avec ces techniciens renommés les valeurs du travail bien fait, de l’amour du beau jeu (parfois avec une vision un peu académique) et d’un esprit formateur mêlé de bienveillance : « Je les aimais, mes joueurs. J’avais un attachement naturel à eux, une vraie sympathie. » Une considération sincère qui sera souvent louée par ses anciens protégés. Tel Jocelyn Gourvennec, qui joua sous ses ordres à Rennes en 1993-1995 : « Le Milinaire était sans doute le plus fin psychologue que j’ai eu comme entraîneur. Il était très doué pour parler aux joueurs. » …

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com