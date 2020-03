Michel Kitabdjian : un l'arbitre à l'ancienne nous a quittés

Le 18 mars dernier, un des grands arbitres de l'histoire du foot français, Michel Kitabjian, nous quittait. Il était représentatif d'une l'époque où les hommes en noir pratiquaient une sorte de sacerdoce, et où les habitudes du monde amateur imprégnaient encore un peu les coutumes des rencontres de haut niveau. Hommage mérité.

Interdit de café à Bastia

Le 28 mai 1975, dans un Parc des princes tout neuf (il a été inauguré trois ans plus tôt), rempli de 48 000 spectateurs trop heureux d'assister à pareille fête dans la capitale, le Bayern Munich de Gerd Müller affronte le Leeds United de Peter Lorimer en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Pour diriger ce grand choc, un arbitre français, Michel Kitabdjian. Une reconnaissance extraordinaire pour l'époque, même s'il est déjà alors le digne porte-drapeau du corps arbitral tricolore sur la scène internationale. Un corps arbitral qui à ce moment demeure toujours le fruit d'une méritocratie empreinte de sacrifices familiaux ou professionnels les week-ends et de passion désintéressée. La rudesse de la confrontation le désarçonne quelque peu. C'est aussi le cas pour les Bavarois, peu habitués audes Anglais. "", confiera plus tard Franz Beckenbauer. Mais signe des temps, Michel ne distribuera que trois cartons jaunes avant de siffler la fin de la rencontre sur une victoire allemande (les Britanniques devront patienter encore deux ans avant de régner sur le Vieux Continent). La principale leçon de ces 90 minutes s'avéra surtout la découverte chez nous du hooliganisme britannique, face à une sécurité débordée et au grand désarroi des badauds qui contemplent une porte d'Auteuil aux vitrines défoncées. Le début d'une autre histoire.Pourtant il en avait connu d'autres, plus compliquées finalement, notre ami niçois. Issu du football de district et de la ligue Méditerranée, il avait grimpé tranquillement les échelons, graduellement en bon commis de la République du ballon rond, avant de devenir arbitre fédéral en 1959 et international en 1961. Se confrontant aux aléas concrets d'une période ou la fédé ne rembourse que les billets de train, sauf cas exceptionnels. Au cours des Lire la suite de l'article sur SoFoot.com