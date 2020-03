Michel Hidalgo : pour l'amour du beau jeu

Michel Hidalgo nous a quittés aujourd'hui à 87 ans. Il restera à jamais le premier à avoir conduit les Bleus en 1984 à un titre international majeur, l'Euro 1984.

"Pour entraîner l'équipe de France, il faut être amoureux des Bleus, avoir le souci du jeu offensif, du beau geste afin de montrer ça au monde entier."

Pratiquer du beau football et gagner une compète

Mardi 17 novembre 1981. Michel Hidalgo est seul. Seul face aux caméras TV et aux journalistes qui l'ont mis en position d'accusé. L'équipe de France joue sa qualif pour le Mundial 82 en Espagne, le lendemain, mercredi, au Parc, face aux Pays-Bas. La victoire est impérative sinon c'est la trappe. Les chiens sont lâchés : on doute du sélectionneur. On ne lui pardonne pas la non-qualification des Bleus à l'Euro 1980. Non seulement Hidalgo fait front avec courage, mais en plus, il prépare un plan tactique résolument audacieux au moment où la prudence aurait guidé de plus timorés que lui. Face aux, il alignera un 4-3-3 avec un milieu offensif Platini-Tigana-Genghini, première ébauche en fait du Carré Magique qu'il mettra en place en Coupe du Monde. Parce que, heureusement, les Bleus se sont qualifiés en battant les Néerlandais 2-0, ce 18 novembre. Novembre, le Parc, Platini (buteur sur coup franc) : le cocktail magique du foot français des années Platoche-Hidalgo.De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace ! Tel était Hidalgo, amoureux du jeu, du panache, du style français. "", déclare-t-il. Il revendiquera même le concept de "" au moment d'oser un pari fou avant le France-Irlande du Nord qualificatif pour les demi-finales de coupe du monde en Espagne : aligner quatre milieux créatifs ! En plus, de Platini, Giresse, Tigana, il leur adjoindra Genghini, excellent face à l'Autriche. Le Carré Magique est complet et il offre au monde entier une féérie digne du Brésil de Télé Santana et Socrates-Zico. Les Bleus l'emportent 4-1 et parviennent à un autre Carré, le dernier. On connaît la suite : la France perdra aux tirs au but face à la RFA dans un match d'anthologie qui établira à nouveau le "" au rang d'école du beau jeu.