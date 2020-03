Michel Hidalgo ou la possibilité d'une île

Michel Hidalgo est l'homme du Carré Magique, bien sûr. Mais l'héritage de cet homme n'est pas uniquement tactique ou sportif, sa grandeur est aussi ailleurs et comprise dans une éthique de pensée aussi originale qu'exemplaire. La donne est alors politique, pour ne pas dire philosophique.

Grand Je et petit jeu

Retour aux années d'après 68, dans le théâtre du football français. Imaginez les guerres idéologiques qui y ont lieu, par journaux et procès interposés. D'un côté, les apôtres du football scientifique (et défensif) d'Helenio Herrera (sorte de Mourinho argentinFrance de l'époque) défendus par les hommes de(Hanot et Ferran, entre autres). L'un de leur plus célèbre (et plus puissant) représentant s'appelle Georges Boulogne, qui fondera la DTN en 1970 à partir de principes hiérarchiques (et militaires) prônés énergiquement tant à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur. De l'autre, les réfractaires au tournant contre-révolutionnaire pris par les instances fédérales (dans le sens exactement inverse du reste de la société française d'après 68) se regroupant autour du mensuelproche du Parti Communiste français.Son rédacteur en chef, François Thébaud, n'aura ainsi de cesse de dénoncer l'autoritarisme de Boulogne en matière politique et les positions conservatrices (prises sous couvert de "", critiquera-t-il) de ses acolytes. Leréunira une communauté de lecteurs fidèles, notamment dans l'Ouest de la France. Suaudeau, Denoueix ou Christian Gourcuff en feront par exemple partie. Ledéfendra ainsi, pendant plus de vingt ans, l'idée d'une émancipation des hommes et des esprits grâce et par le football offensif. Un adage lui servira de tactique : "" Les figures de proue de ce mouvement s'appelleront José Arribas, Just Fontaine, Raymond Kopa et bien sûr Albert Batteux (coach du grand Stade de Reims, des Bleus de 58 et du grand Sainté de 1968).Au milieu des deux rives irréconciliables du football français coule une rivière tranquille, celle de Michel Hidalgo.