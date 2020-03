Michel Hidalgo, la tête au carré

Construit par ses années passées avec Albert Batteux à Reims, Michel Hidalgo est arrivé en 1976 en équipe de France avec un objectif : créer progressivement un football joyeux, libre et résolument offensif. Un football symbolisé par la naissance, en 1982, du célèbre carré magique.

"La référence idéale n'existe pas. L'équipe idéale non plus. Le football est un assemblage de talents individuels sur le terrain. Je préfère parler des hommes plutôt que des systèmes, de la vie plutôt que de ce qui est figé ou gelé. Un dispositif au coup d'envoi, qu'est-ce que cela veut dire ? Rien, car tout dépend de son animation, c'est-à-dire de l'intelligence en marche des joueurs."Michel Hidalgo

Chez Michel Hidalgo, les notions de plaisir et de spectacle n'étaient pas de simples mots. Né dans le Nord de la France, à Leffrinckoucke, Hidalgo était un homme intimement guidé par un idéal, une volonté permanente de voir se déployer sous ses yeux "" et pro-actif. Pour autant, au soir de la qualification de son équipe de France pour la demi-finale du mondial 1982, celui qui aura dirigé les Bleus de 1976 à 1984 disait : "Ainsi parlait Michel Hidalgo, homme qui a découvert le football au gré des nombreux déplacements de son ouvrier-métallurgiste de père, en enchaînant les un-contre-un avec son frère jumeau, Serge, mais qui a surtout été bouleversé au plus profond de son intellect par sa rencontre avec un autre révolutionnaire, Albert Batteux, son entraîneur à Reims au début des années 1950., écrira-t-il un jour.(Lucien Leduc, son coach à l'ASM, N.D.L.R.)(...)" Seul, on ne se construit pas, surtout, et Hidalgo ne serait jamais devenu l'entraîneur qu'il a été Lire la suite de l'article sur SoFoot.com