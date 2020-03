"Michel était quelqu'un de poétique"

Michel Hidalgo s'est éteint ce jeudi, à l'âge de 87 ans. Il est le premier sélectionneur à avoir remporté un titre international avec les Bleus, l'Euro 84. Alors, forcément, c'est tout le football français qui pleure. Et qui a souhaité lui rendre hommage ici.

Alain Giresse

"Honnêtement, ça fait mal... Sur qu'avec l'épidémie en cours, on ne pourra pas aller à ses obsèques. La dernière fois que j'ai vu Michel, c'était en février, on s'était tous retrouvés à Marseille. On avait échangé avec lui le temps qu'il avait pu rester, parce qu'il était très très affaibli, déjà. On avait au moins passé trois heures avec lui, c'était déjà ça. Il n'était pas malade, j'avais plutôt le sentiment d'un abandon de vie. Il ne réagissait plus, il ne se battait plus... On m'a dit aujourd'hui qu'il ne mangeait plus depuis quelques temps. Quand on l'a vu en février, il était déjà pâlot, donc je ne vous dis pas comment il devait être ces derniers jours. La place qu'il a pour moi est énorme. Dans ma vie de joueur, il m'a apporté énormément. Je suis arrivé un peu tard en équipe de France mais c'est parce que Michel a toujours cru que je pouvais y arriver. Il considérait que mes qualités pouvaient me permettre d'atteindre un tel niveau et me le faisait bien ressentir. Michel Hidalgo a construit une équipe qui correspondait aux joueurs que nous étions. Il a réclamé une philosophie de jeu, mais parce qu'il avait un objectif clair en tête : il voulait gagner. Ce n'était pas qu'un entraîneur poétique, qui voulait déployer un joli jeu... Non, Michel voulait gagner. Nous étions conscients de ce qu'il voulait mettre en place. Nous avions aussi assez de maîtrise individuelle et collective pour pouvoir comprendre ce que nous pouvions apporter. Lui, il mettait le cadre et nous, à l'intérieur, on animait.C'était une osmose entre un entraîneur, sa vision des choses, et nous, les joueurs. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que notre tactique était construire sur des détails ultra-millimétrés, on avait simplement des idées précises. L'autre clé, c'est que Michel nous responsabilisait beaucoup. Aujourd'hui, je trouve qu'on déresponsabilise beaucoup les joueurs, mais il ne faut les enchaîner dans un cadre.