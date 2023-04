Michel Der Zakarian et la jeune génération

Départ de Brest, nouvelle vie à Montpellier, nouveaux joueurs… Michel Der Zakarian n’a pas vécu une saison de tout repos. L’ancien coach nantais a repris le flambeau d’Olivier Dall’Ogglio et de Romain Pitau, depuis le 8 février dernier. Son MHSC est revenu dans ses standards habituels en retrouvant le ventre mou du championnat avec une 13 e place et 8 points d’avance sur la zone de relégation. Dans un entretien accordé au Parisien, l’homme de 60 ans est revenu sur son départ du Stade Brestois : « On prend toujours une claque quand on est viré. Ce n’était que la deuxième fois que ça m’arrivait, après Nantes. Tu te demandes si tu as manqué des choses. Surtout par rapport aux joueurs » .

Der Zak n’hésite pas à incriminer ses jeunes ex-joueurs qui auraient, selon lui, participé à son éviction. « Aujourd’hui, ils zappent beaucoup de trucs. Et quand tu leur cries un peu trop dessus, ils te lâchent. À Brest, ils sont allés voir la direction et ça s’est arrêté comme ça » . Le technicien en remet une couche : « Je suis très content d’avoir retrouvé du travail ici. Avec un meilleur effectif, je prends beaucoup plus de plaisir » . Le coach, déjà passé sur le banc du MHSC entre 2017 et 2021, reconnaît que cette expérience dans le Finistère lui permet aujourd’hui d’être « plus cool » avec ses troupes. « Il ne faut pas être têtu et savoir s’adapter à la nouvelle génération » .…

TJ pour SOFOOT.com