information fournie par So Foot • 16/04/2023 à 10:26

Michel Denisot quitte la présidence de Châteauroux et annonce se retirer du football

Le Berry, ça use.

Président de Châteauroux pour la troisième fois de sa vie depuis mars 2021 (ses précédents mandats : 1988-1991 et 2004-2008), Michel Denisot a annoncé quitter ses fonctions avec effet immédiat, via Twitter. Une décision qui résonne en filigrane comme un cadeau d’anniversaire, doublé d’une retraite définitive du milieu : « À la veille de mes 78 ans, je prends ma retraite de dirigeant de La Berrichonne, dont j’ai été président actif puis non exécutif jusqu’au match contre le PSG, mon autre club », a notamment écrit l’ancien journaliste phare de Canal+.…

AL pour SOFOOT.com