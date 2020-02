Michel Charasse, mort du "tonton flingueur" de Mitterrand

De lui, que retiendra-t-on d'abord ? Ses cigares, qui embaumaient sa personne et enfumaient son petit bureau du Sénat et d'ailleurs ; ses bretelles, qui enrobaient sa bedaine de bon vivant ; son goût pour la pêche, qu'il pratiquait dès que possible dans les rivières entourant Puy-Guillaume, ville auvergnate dont il fut maire dès 1977 ; son coup de fourchette, qu'il abattait sur la cochonnaille ; son amour des copains, des grandes tablées, du vin ; ses coups de gueule, sa gouaille, ses petits yeux ronds et vifs ? bref, sa personnalité hors normes dans le monde policé de la politique. Avec Michel Charasse, mort ce vendredi 21 février à l'âge de 78 ans selon France Bleu, disparaît une figure d'un autre temps, fracassante et tonitruante, un peu à l'image de Georges Frêche ou de Charles Pasqua, son adversaire politique,mais son ami, qu'il tutoyait et avec lequel il savait arranger quelques coups...Mais l'homme de Charasse, c'est évidemment Mitterrand. Celui qui se surnommait lui-même « le mamelouk » résumait sa relation avec l'ancien chef de l'État d'une formule lapidaire et éclairante : « S'il me demande de flinguer, je flingue » ? il possédait d'ailleurs une arme dans son bureau de l'Élysée. Michel Charasse entre dans le palais présidentiel avec Mitterrand en 1981, après avoir travaillé aux côtés de Gaston Deferre au groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Diplômé de Sciences Po et juriste, Charasse exerce d'abord au...