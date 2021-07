Michel Barnier propose un "moratoire sur l'immigration"

Dans une tribune publiée dans Le Figaro , l'ancien ministre estime que ce moratoire est un "préalable" nécessaire à la "reprise en main de notre politique migratoire pour prendre le temps de reconstruire un consensus national sur cette question grave".

L'ancien ministre Michel Barnier, le 20 juillet 2021. ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Depuis vingt ans, tous nos gouvernements ont affiché leur détermination en matière d'immigration. En vain", affirme en préambule d'une tribune publiée mercredi 28 juillet dans Le Figaro l'ancien ministre et ex-négociateur en chef du Brexit Michel Barnier. Selon lui, "plusieurs centaines de milliers d'étrangers sont à présent installés sur notre sol", une "immigration subie" qui "ne fait que des perdants" : "les Français d'origine, qui ressentent un point de rupture et cèdent parfois - non sans quelque raison - à la tentation identitaire ; les Français récents ou les étrangers en situation régulière, soumis à la stigmatisation ; et tous les autres, plus ou moins installés dans une précarité indigne".

Pour sortir de cette impasse, l'ancien ministre propose donc un "moratoire sur l'immigration", d'une durée de "trois à cinq ans" . "Sur une question aussi essentielle, nous devons réfléchir ensemble au destin que nous voulons construire, mais sans perdre le sens des réalités", écrit-il dans Le Figaro . Michel Barnier considère ce moratoire, qui doit "donner le temps de discerner ce qui est possible et de décider ce qui est bon", comme "le préalable à la reprise en main de notre politique migratoire", afin de "prendre le temps de reconstruire un consensus national sur cette question grave".

Pour la suite, l'ex-négociateur en chef du Brexit propose plusieurs mesures : cesser les régularisations inconditionnelles des sans-papiers, accélérer le parcours du demandeur d'asile, durcir les critères du regroupement familial et reduire la délivrance des visas long séjour. Michel Barnier propose également d'instaurer une "obligation de maîtriser la langue pour obtenir un visa long séjour", de relever "à six mois de la rétention administrative" ou de réformer l'Aide médicale d'État. "Les étrangers arrivant chez nous doivent avoir la volonté d'adhérer à la société française", estime également l'ancien ministre qui souhaite la mise en place d'un "'pacte d'intégration renforcée' au bénéfice des arrivants", incluant "un parcours linguistique, éducatif et civique à points et sera clairement lié à l'exercice d'un emploi".

La question migratoire "ne pouvant être appréhendée sans prendre en compte le contexte européen et international ", Michel Barnier prône donc un renforcement et une meilleure coordination de l'agence européenne des gardes-frontières Frontex, ainsi qu'une harmonisation de la politique migratoire et un renforcement de la lutte contre les réseaux de passeurs.

Le 20 juillet dernier, Michel Barnier a retrouvé Bruno Retailleau, Philippe Juvin, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse pour une réunion de candidats potentiels de la droite à l'élection présidentielle afin d'envisager une "candidature unique", alors que Xavier Bertrand, absent, refuse à ce stade de participer à une primaire. Depuis cette réunion, le médecin et maire LR de La Garenne-Colombes Philippe Juvin et la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse se sont déclarés candidat.