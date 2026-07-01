Michael Olise entre lui aussi dans la légende du Mondial

Offrandes sur offrandes. Double passeur décisif pour Bradley Barcola puis Kylian Mbappé et grand artisan de la qualification des Bleus, Michael Olise a encore éclaboussé cette rencontre de son talent . Plus altruiste que buteur, l’attaquant de 24 ans est passé proche du but d’anthologie mais son ciseau s’est écrasé sur le poteau.

En consolation, une jolie stat’ : avec cinq passes décisives (meilleur passeur de la compétition) Olise intègre un joli cercle de passeurs fous, comme relevé par Opta. Sur les 60 dernières années, six joueurs ont réussi cet exploit : Pelé (1970, Brésil), Gadocha (1974, Pologne), Littbarski (1982, Allemagne de l’Ouest), Maradona (1986), Häßler (1994) et donc Olise.…

TJ pour SOFOOT.com