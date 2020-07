Michaël N'dri : "Quand tu te réveilles au milieu d'un champ de bataille..."

Belgique, Émirats arabes unis, Qatar, Thaïlande et maintenant Hong Kong : il ne s'agit pas des destinations tendance à bas prix pour cet été, mais bien des pays dans lesquels le buteur Michaël N'dri a évolué. Formé à Sète, le plus cosmopolite des buteurs français vient de prolonger au Lee Man FC, à Hong Kong, et déroule le fil de son parcours unique. Entre nourriture thaï, manifestations, golf et Mourad Boudjellal.

Qatar-Émirats arabes unis, la guerre du Golfe

Quand je suis arrivé à Sète, le club était en National. Moi, je venais d'un petit club, où je jouais en moins de dix-huit Pré-Excellence et parfois en PHA, à Val Durance. Me retrouver en National, c'était un grand saut... Je n'avais pas suivi de formation, donc c'était assez compliqué au départ. Après, je garde de très bons souvenirs à Toulon, la première année avec un super entraîneur. L'année d'après, on est descendus malheureusement. Pourtant, on avait une grosse équipe.J'espère que ça va se faire à Marseille ! Il sait y faire, ça peut être une bonne chose. Après, entre ce qui se dit et la réalité, des fois ça fait deux, mais j'espère... J'espère aussi qu'il pourra aider le Sporting Club de Toulon, parce que ce club mérite de jouer à un niveau supérieur.Je suis d'abord passé par la Belgique, à Charleroi. Ça été compliqué là-bas. Je n'avais pas forcément le niveau, et comme j'avais toujours joué dans le sud, me retrouver en Belgique, avec la pluie... J'avais un contrat de deux ans et je l'ai cassé au bout d'une année. Mon ami Grégory Dufrennes a signé à Dubaï à cette période et m'a dit :Pourquoi pas ?Je rêvais d'Angleterre, je me voyais bien là-bas... Partir à Charleroi, c'était aussi dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com