Michaël Cuisance : « Je ne suis pas sûr que Pep Guardiola sache encore qui je suis »

Il y a deux ans, il était un joueur du Bayern Munich. Aujourd'hui, Michaël Cuisance est prêté par Venise au VfL Osnabrück, actuel dernier de deuxième division allemande qui vient de perdre 7-0 à Hanovre. Le milieu de terrain de 24 ans raconte comment il vit cette drôle de trajectoire et assure une chose : il est capable de revenir au haut niveau.

Dans les dernières heures du mercato, tu as été prêté par Venise au VfL Osnabrück, actuellement dernier en deuxième division allemande. Comment tu as atterri là-bas ?

Je n’avais plus envie de rester à Venise, ni même en Italie d’ailleurs. Mon intention était vraiment de revenir en Allemagne. Entre-temps, j’ai reçu plusieurs offres de Turquie, mais ça ne m’intéressait pas de bouger aussi loin. Je suis père de famille, il fallait aussi le prendre en compte, et la décision ne pouvait pas appartenir qu’à moi. Finalement, le coach d’Osnabrück est entré en contact avec moi. C’est Tobias Schweinsteiger, le frère de Bastian, qui a joué et a entraîné la réserve du Bayern, donc je le connaissais de là-bas et les choses se sont faites assez facilement. Je voulais jouer et surtout, j’avais besoin de jouer, pour pouvoir me relancer. Je voulais revenir en Allemagne parce que ma fin d’aventure en Italie s’était mal passée. Autant le pays est magnifique, autant au niveau du football, j’ai été très déçu. Que ce soit au niveau du plaisir, des installations et même de la mentalité, ça n’a pas collé.…

Propos recueillis par Adel Bentaha et Clément Gavard pour SOFOOT.com