Michael Bloomberg se rapproche d'une candidature dans la course à la Maison Blanche

L'ancien maire de New York Michael Bloomberg s'est encore rapproché vendredi 8 novembre au soir d'une candidature à la Maison Blanche en se portant candidat à la primaire démocrate dans l'Alabama.

Le milliardaire, fondateur de l'agence d'informations financières portant son nom, n'a pas officiellement annoncé qu'il se lançait dans la course pour la présidentielle de 2020, mais a fait savoir qu'il y réfléchissait. Ce dépôt de candidature dans cet Etat du sud des Etats-Unis, l'un des premiers à clore la liste des candidats, lui permet de garder toutes les options ouvertes.

Un peu plus tôt vendredi, après l'annonce de M. Bloomberg qu'il réfléchissait à se lancer, l'ancien vice-président Joe Biden, favori de la course démocrate, a voulu se montrer confiant. « Il est le bienvenu. Michael est un type bien », a déclaré l'ex-bras droit de Barack Obama depuis Concord, dans le New Hampshire, où il venait de déposer sa candidature officielle pour la primaire de cet Etat influent, car l'un des premiers à voter en février.

Deux hommes au centre

Si elle était confirmée, la présence de Michael Bloomberg dans la course serait pourtant périlleuse pour Joe Biden, en perte de vitesse à trois mois du premier scrutin. Les deux hommes jouent tous les deux au centre.

Jurant n'avoir « aucun problème » avec l'éventuelle entrée en piste de Michael Bloomberg, M. Biden s'est présenté en meilleur rempart pour empêcher Donald Trump de décrocher un second mandat dans un an. « J'étais bien en avance dans les derniers sondages que j'ai regardés », notamment dans les Etats clés pour remporter la Maison Blanche, aussi « bien face à Trump » que face aux nombreux candidats à l'investiture démocrate, a-t-il souligné.

