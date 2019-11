Micah Richards : "Si j'avais commencé ma carrière cinq ans plus tard..."

Le rendez-vous était donné à deux pas de la place de la République, à Paris. Dans un bel appartement entièrement décoré en bleu ciel pour l'occasion, une poignée de fans de Manchester City, invités par PUMA s'est donné rendez-vous pour assister à la rencontre face au Shakhtar Donetsk. Tête d'affiche de la soirée, Micah Richards, confortablement installé sur un canapé, assure le show. Une bonne occasion de jeter un petit coup d'oeil dans le rétro avec lui. Entretien avec l'ex-futur meilleur défenseur du monde.

Tu sais quoi, quand j'ai commencé à éclore, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. La seule pression, c'était ce qu'écrivaient les journaux quand l'Angleterre jouait. Tu accordes pas mal d'importance à la note que tu vas avoir dans les journaux le lendemain d'un match. Parce que ça influençait ce que pensaient les gens. Mais à part ça, je ne ressentais pas de pression. J'étais si jeune que même quand je jouais mal, les gens disaient que je jouais bien, parce que j'étais très jeune. Du coup, tu as tendance à croire en ta propre hype, si tu vois ce que je veux dire ! Et tu fais avec. À ce moment-là de ma carrière, vraiment, je ne ressentais aucune pression. La première fois que j'ai commencé à avoir la pression, c'est quand je revenais des rassemblements avec l'équipe d'Angleterre, parce que je jouais mieux avec l'Angleterre qu'avec City. Mais c'est parce que je jouais avec de meilleurs joueurs donc forcément, tu joues beaucoup mieux. Les gens commençaient à me dire :Avec la sélection, je jouais avec Lampard, Gerrard, Rooney, Rio, John Terry... Bien sûr que c'était plus facile !Oui, c'est clair, mais je profitais à fond de l'instant. Tu ne te rends pas forcément compte de ce que tu réalises à ce moment-là. J'ai rejoint City à 14 ans, j'ai disputé mon premier match à 17 ans, et à 18 ans, je jouais pour l'Angleterre, c'est arrivé tellement vite. Tu n'as pas forcément le temps de tout analyser. Je profitais, et je faisais avec.