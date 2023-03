Miami: Sabalenka se saborde, Cirstea en profite pour filer en demies

La Roumaine Sorana Cirstea sert la main de la Bélarusse Aryna Sabalenka après leur quart de finale à Miami le 29 mars 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CLIVE BRUNSKILL )

Comptant parmi les favorites à Miami après son triomphe à l'Open d'Australie, Aryna Sabalenka, trahie par un trop plein de fautes et de nervosité, a été battue par Sorana Cirstea, tout heureuse de créer la surprise et rallier les demi-finales, mercredi.

De fait, la route du "Sunshine Double" se dégage un peu plus pour Elena Rybakina (7e mondiale), qui vise un doublé, dans le sillage de son titre glané à Indian Wells, que seules quatre joueuses ont réussi la même année: Steffi Graf deux fois, Kim Clijsters, Victoria Azarenka et Iga Swiatek.

La Kazakhstanaise de 23 ans, championne de Wimbledon 2022, qui devra d'abord écarter l'Américaine Jessica Pegula (3e), s'imaginait peut-être devoir affronter une troisième fois la Bélarusse (2e) en finale, après celle perdue à Melbourne en janvier et sa revanche prise il y a dix jours en Californie.

Il n'en sera rien, car Cirstea, modeste 74e mondiale, âgée de 32 ans, dont on pensait que les meilleures années étaient derrière elle (son meilleur classement, 23e, remonte à 2013), a parfaitement su profiter d'un jour sans de Sabalenka, en s'imposant 6-4, 6-4.

"Les mots me manquent un peu. J'avais anticipé un match très difficile. J'ai essayé de tenir bon. Je suis très heureuse de ma performance aujourd'hui, c'est un peu inattendu pour être honnête", a convenu la Roumaine, qui atteint pour la deuxième fois seulement le dernier carré d'un WTA 1000, catégorie juste en-dessous des Grands Chelems, dix ans après y être parvenue à Toronto, où Serena Williams lui avait barré la route de la finale.

- Sinner bien engagé -

La Roumaine Sorana Cirstea lors de son quart de finale victorieux à Miami face à la Bélarusse Aryna Sabalenka le 29 mars 2023 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CLIVE BRUNSKILL )

Plus constante et solide dans les échanges, Cirstea, qui a aussi eu le scalp de Caroline Garcia (4e) au 2e tour, a ainsi profité de la fébrilité de son adversaire, trahie par trop d'irrégularités dans son jeu, ayant engendré beaucoup de nervosité, et vice-versa.

Sabalenka avait semblé pourtant faire beaucoup de progrès, dans sa capacité à contrôler ses émotions même quand les choses ne vont pas dans le bon sens, depuis son triomphe à Melbourne, mais elle est retombée dans ses travers, se retenant plusieurs fois de fracasser sa raquette au sol.

Après la perte du premier set, la Bélarusse a encore cédé son service au début du second, avant d'enfin se ressaisir en débreakant. Sa puissance se doublait enfin d'un peu de précision. Mais ce ne fut que momentané, car elle a encore cédé sur son engagement, offrant un nouveau break à sa rivale sur sa sixième double faute.

En quête d'un troisième titre sur le circuit, Cirstea n'a pas manqué l'aubaine d'en finir. Elle affrontera ensuite la Tchèque Petra Kvitova (12e) ou la Russe Ekaterina Alexandrova (18e), opposées en soirée.

Chez les hommes, deux quarts de finale sont au programme du jour.

Jannik Sinner (11e), finaliste en 2021 et en grande forme actuellement, menait 6-3, 2-0 service à suivre quand la pluie a interrompu son match contre le Finlandais Emil Ruusuvuori (54e).

En clôture, le N.1 mondial et tenant du titre Carlos Alcaraz, lui aussi en quête du "Sunshine Double" dans la foulée de son triomphe à Indian Wells, en découdra avec l'Américain Taylor Fritz (10e).