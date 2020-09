Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Miami proche de sweeper Milwaukee, Houston bat les Lakers Reuters • 05/09/2020 à 11:02









Miami proche de sweeper Milwaukee, Houston bat les Lakers par Adonis Vesin (iDalgo) Trois sur trois. Miami est inarrêtable en demi-finale de la conférence Est (115-100). Mais le Heat a bien été aidé par le débâcle de Milwaukee dans l'ultime quart-temps. Les Bucks menaient 87-75 (36e) avant de se liquéfier. Les hommes d'Erik Spoelstra ont déroulé pour infliger à la meilleure équipe de la saison régulière un 40-13 dans les douze dernières minutes. Jimmy Butler a d'ailleurs inscrit 17 de ses 30 points dans ce « money time » ravageur, bien soutenu tout au long du match par Bam Adebayo (20 points, 16 rebonds) et Jae Crowder (17 points). Giannis Antetokounmpo (21 points, 16 rebonds, 9 passes) n'a pas eu l'impact suffisant, manquant d'adresse (33 % au tir dont 0/7 à longue distance). Jamais une équipe n'a remporté une série après être menée 3-0. Deux jours après avoir sorti OKC au match 7 (104-102), Houston a pris le premier duel face aux Lakers 112-97. Les partenaires d'Anthony Davies (25 points, 15 rebonds) et de Lebron James (20 points, 8 rebonds, 7 passes) ont couru après le score toute la partie. James Harden (36 points) et Russell Westbrook (24 points, 9 rebonds), qui ne comptaient que cinq points d'avance à la pause, ont fini par creuser l'écart dans le dernier quart-temps (27-18). Les Lakers avaient perdu la première rencontre face à Portland, avant d'empocher quatre matches consécutifs.

