Mezian Mesloub marche sur les traces de Lamine Yamal

On s’inspire toujours des meilleurs. Mezian Mesloub, fils de Walid, est en train de se faire un prénom à vitesse grand V. Entré face au Slavia Prague à un moment où le RC Lens ne voyait pas vraiment le jour, le gamin de la Gaillette a tout dynamité et a permis à son club formateur d’arracher une victoire inespérée (2-3).

Les records tombent

Passeur décisif sur l’égalisation de Florian Thauvin dans le temps additonnel, il est devenu l’un des très rares joueurs à distribuer un caviar en Ligue des champions avant leur 17 ans . Avant Mesloub, un seul adolescent avait réussi cet exploit : Lamine Yamal, par deux fois.…

EL pour SOFOOT.com