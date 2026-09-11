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Mezian Mesloub marche sur les traces de Lamine Yamal
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 00:31
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Mezian Mesloub marche sur les traces de Lamine Yamal

Mezian Mesloub marche sur les traces de Lamine Yamal

On s’inspire toujours des meilleurs. Mezian Mesloub, fils de Walid, est en train de se faire un prénom à vitesse grand V. Entré face au Slavia Prague à un moment où le RC Lens ne voyait pas vraiment le jour, le gamin de la Gaillette a tout dynamité et a permis à son club formateur d’arracher une victoire inespérée (2-3).

Les records tombent

Passeur décisif sur l’égalisation de Florian Thauvin dans le temps additonnel, il est devenu l’un des très rares joueurs à distribuer un caviar en Ligue des champions avant leur 17 ans . Avant Mesloub, un seul adolescent avait réussi cet exploit : Lamine Yamal, par deux fois.…

EL pour SOFOOT.com

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