Mexique: l'élection "historique" de Sheinbaum saluée dans le monde, entâchée par la violence

Claudia Sheinbaum après l'annonce de sa victoire à la présidentielle mexicaine, à Mexico, le 3 juin 2024 ( AFP / Gerardo Luna )

L'élection "historique" de Claudia Sheinbaum, première présidente du Mexique, a été saluée lundi par les partenaires du plus grand pays hispanophone au monde miné par la violence, avec un nouveau candidat aux municipales assassiné.

Au moins 27 candidats à des élections locales, qui se tenaient en même temps que la présidentielle et les législatives, ont été tués pendant la campagne, selon le décompte de l'AFP.

Le dernier en date est Yonis Baños, candidat du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, droite) à la mairie de Santo Domingo Armenta (sud), tué chez lui après la fermeture des bureaux de vote dimanche soir, selon les autorités.

Claudio Sheinbaum, scientifique de 61 ans et ancienne maire de Mexico, a remporté une victoire écrasante avec 58 à 60% des voix, d'après les résultats partiels de l'Institut national électoral (INE) pour cette élection à un tour.

La candidate du Mouvement pour la régénération nationale (Morena) au pouvoir a devancé l'ex-sénatrice de centre-droit Xochitl Galvez, qui obtient entre 26 et 28% des voix. Le centriste Jorge Alvarez récolte entre 9,9% et 10,8% des voix, selon l'INE.

Mme Galvez, qui a reconnu sa défaite, a cependant annoncé lundi son intention de déposer des "recours" devant les instances électorales pour dénoncer "une compétition inégale contre tout l'appareil d'état" qui a favorisé "sa candidate".

"Nous nous sommes tous rendus compte de la présence du crime organisé, menaçant et même assassinant des dizaines de candidats", a aussi dénoncé Mme Galvez sur X.

De Joe Biden à Vladimir Poutine, le monde a salué la victoire "historique" de la première femme élue présidente dans l'histoire du Mexique en 200 ans, pour un mandat de six ans jusqu'en 2030.

Le président américain Joe Biden s'est dit impatient de travailler avec elle "dans un esprit de partenariat et d'amitié".

Le Mexique est le premier partenaire commercial des Etats-Unis. Les deux pays entretiennent une relation bilatérale intense et complexe (migrations, trafic de drogue et d'armes).

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a également félicité Mme Sheinbaum: "Notre accord de libre-échange (ndlr: avec les Etats-Unis et le Mexique) fait l'envie du monde entier" et "je me réjouis à l'idée de renforcer cette relation".

En Europe, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a espéré "renforcer nos relations bilatérales sous votre leadership".

Le président russe Vladimir Poutine a rappelé que "le Mexique a été traditionnellement un partenaire amical de la Russie en Amérique latine".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui souhaité que "le Mexique puisse jouer un rôle dans l'effort global pour restaurer une paix juste et durable en Ukraine".

Le président français Emmanuel Macron a appelé lundi la présidente élue pour la féliciter et lui proposer de "travailler étroitement sur les grands défis mondiaux" (changement climatique, droits des femmes), a indiqué l'Elysée.

La candidate Claudia Sheinbaum salue ses partisans après sa victoire à la présidentielle, sur la place Zocalo à Mexico, le 3 juin 2024 ( AFP / CARL DE SOUZA )

En Amérique latine, le président brésilien Lula a salué la victoire "d'une femme progressiste".

"J'ai l'intention de voyager au Mexique cette année pour renforcer nos relations commerciales", a annoncé Lula, en rappelant que les deux pays étaient les deux premières économies d'Amérique latine.

Mme Sheinbaum entrera en fonction le 1er octobre, en prenant le relais du très populaire président sortant Andres Manuel Lopez Obrador.

"C'est vraiment un événement historique", a déclaré Lopez Obrador lundi matin, en confirmant son retrait de la vie politique.

Le parti au pouvoir Morena a aussi remporté la majorité qualifié des deux-tiers au Congrès et des députés, dans l'attente des résultats définitifs au Sénat.

Le peso mexicain a perdu 4,3% à 17,7 pour un dollar lundi matin, tandis que la bourse a chuté de 6,01% à la clôture lundi.

Un homme lit le quotidien de gauche Jornada annonçant en une la victoire de la candidate de la gauche au pouvoir Claudia Sheimbaum à l'élection présidentielle au Mexique à Mexico le 3 juin 2024. ( AFP / Pedro Pardo )

Les marchés sont inquiets du fait que Morena (gauche) "obtiennent la majorité qualifiée au Congrès, ce qui permet l'approbation de changements constitutionnels en cours", a déclaré à l'AFP Víctor Ceja, économiste en chef de la société financière Valmex.

La candidate élue devrait déclarer "qu'on ne changera pas l'autonomie de la Banque centrale", qu'il y aura "de la discipline fiscale, et qu'on ne touchera pas "à la division des pouvoirs", selon Gabriela Siller, analyste à la Banco Base.

- Narco-violence -

Carte du Mexique montrant les % de voix de la candidate arrivée en tête dans chaque État, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale INE à 15H GMT ( AFP / Gustavo IZUS )

Petite-fille de juifs ayant fui le nazisme et la misère en Lituanie et en Bulgarie, Mme Sheinbaum devra notamment relever le défi de la narco-violence.

Le pays enregistre une moyenne de plus de 30.000 homicides par an, soit environ 80 par jour.

Résultats des élections présidentielles du 2 juin 2024 au Mexique ( AFP / Gustavo IZUS )

La violence est devenue exponentielle à partir de décembre 2006, à la prise de fonction de l'ex-président Felipe Calderon (2006-2012) qui a lancé une offensive contre les cartels avec la participation des militaires.

Depuis, le Mexique a enregistré quelque 450.000 homicides et 100.000 disparitions.

"Nous conduirons le Mexique sur le chemin de la paix et de la sécurité", a déclaré la présidente élue, qui a également promis de lutter contre la violence envers les femmes dans un pays qui compte une moyenne de dix féminicides par jour, d'après l'ONU.