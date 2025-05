Mexique: hommage à deux enfants tués dans les narco-combats

Un soldat de la Garde nationale en poste à Culiacan, la capitale de l'Etat du Sinaloa dans l'ouest du Mexique, le 7 avril 2025. ( AFP / Iván Medina )

Un hommage a été rendu lundi à deux des 39 enfants tués dans les fusillades provoquées par la rivalité entre deux factions du Cartel du Sinaloa qui a fait près de 1.200 morts depuis septembre, a constaté un correspondant de l'AFP.

Leidy et Alexa, 7 et 11 ans d'après la presse locale, ont été tuées lundi dernier dans un échange de feu entre des forces de sécurité et un groupe armé.

Un mineur de douze ans a également été blessé dans cette fusillade qui a éclaté à Badiraguato, le fief du "Chapo" Guzman et d'autres chefs du cartel de Sinaloa, d'après les autorités.

"Nous venons exiger du gouverneur qu'il mette les mains dans le cambouis, parce que les responsables sont les militaires. Les petites étaient des civiles qui allaient à l'école, rien de plus", a déclaré à l'AFP une tante des victimes, Leticia Ramirez.

"Nous ne sommes pas au complet, il manque Alexa et Leydy", ont chanté des élèves de l'école où étaient scolarisées les deux victimes, en compagnie d'adultes habillés en blanc.

La violence qui a éclaté dans l'Etat du Sinaloa en septembre dernier a provoqué la mort de 1.195 personnes et 1.127 autres sont portées disparues, d'après des chiffres officiels rapportés par la presse locale. Elle oppose les fils du "Chapo" aux proches d'Ismael "El Mayo" Zambada, cofondateur du cartel de Sinaloa.

La violence a éclaté moins de deux mois après l'arrestation aux Etats-Unis d'"El Mayo". Il assure qu'il a été enlevé et emmené aux Etats-Unis dans un avion privé par un fils d'El Chapo.

El Chapo purge une peine de prison à vie dans une prison haute sécurité du Colorado.

Au moins 39 enfants ont été assassinés et 97 sont portées disparus depuis le début de la guerre des clans au sein du cartel de Sinaloa, d'après le défenseur du peuple local.