Mexique : Guillermo Ochoa, pour l'amour de la Coupe du monde

Grâce à ses performances lors des Coupes du monde précédentes, Memo Ochoa est devenu l'emblème de la sélection mexicaine à l'international. Sa carrière en club n'a toutefois jamais été à la hauteur de ses éclats mondialistes. Décryptage d'un paradoxe.

"Le meilleur gardien du monde pendant trois semaines"

Les Coupes du monde passent, comme le temps, mais lui est toujours là, fidèle au poste. À 37 ans, Memo Ochoa va à nouveau s'installer dans les buts du Mexique pour son cinquième Mondial, le troisième dans la peau d'un titulaire. Il y a bien entendu eu 2014 et sa prestation mémorable contre le Brésil , puis 2018, avec 25 arrêts - deuxième total le plus important de la compétition - dont une parade sur un coup franc de Toni Kroos pour préserver l'avantage duface à l'Allemagne (1-0) ; des performances spectaculaires qui en ont fait une sorte de coqueluche globale. Pourtant, depuis quatre ans, que sait le monde de Memo Ochoa ? Pendant qu'Alisson ou Ederson sont scrutés chaque semaine, que le statut de Keylor Navas au PSG continue de faire débat, ou que Dibu Martínez est devenu une valeur sûre pour l'Argentine, lui a quitté le Standard de Liège et l'Europe en 2019.Revenu à l'América, le club de ses débuts, il est une tête d'affiche au sein d'un football de deuxième ordre. Sacré champion du Mexique en mai dernier (tournoi de fermeture), dix-sept ans après son premier titre en club, il a aussi raflé une nouvelle Gold Cup (2019) et est monté sur la troisième marche du podium des Jeux olympiques de Tokyo (2021).