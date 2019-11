Mexique : à 13 ans, il marche 23 km pour trouver de l'aide

C'est un terrible drame qui a eu lieu lundi dans le nord du Mexique. Neuf femmes et enfants Mormons ont été tués dans une embuscade. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce sont des groupes de narcos qui seraient coupables. Mais le bilan aurait pu être bien plus lourd, sans le comportement d'un enfant de 13 ans, qui a marché seul pendant 23 kilomètres afin de trouver de l'aide pour ses proches blessés, raconte la BBC.Huit enfants ont survécu à l'attaque et cinq d'entre eux avaient été blessés par balles, selon les médias américains. Au moment du drame, Devin Langford, 13 ans voyageait avec sa mère et huit de ses frères et soeurs dans un véhicule. Dans l'embuscade, sa mère et deux membres de la fratrie ont trouvé la mort. Mais le jeune garçon a dissimulé les autres dans des buissons, avant de marcher pendant six heures, sur une distance de 23 kilomètres afin de trouver de l'aide. Quelques heures après, c'est sa petite soeur de neuf ans qui a suivi le même chemin marchant pendant quatre heures. Elle a finalement été retrouvée par les secours envoyés grâce à son frère. C'est un membre de la famille qui raconte leur histoire sur sa page Facebook.Lire aussi 2 janvier 1872. Le jour où le président des mormons est arrêté pour polygynieTrump propose de l'aide au MexiqueL'attaque pourrait avoir d'autres conséquences, notamment sur la situation à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Les deux pays pourraient...