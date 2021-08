Mexique: 11 morts confirmés lors du passage de Grace

Un habitant dans une rue inondée de Tecolutla, après le passage de l'ouragn Grace, le 21 août 2021 au Mexique ( AFP / VICTORIA RAZO )

Les fortes pluies qui se sont abattues samedi sur le Mexique lors du passage de l'ouragan Grace, rapidement rétrogradé en tempête tropicale, ont fait trois morts dans l'Etat de Puebla (centre), portant à onze le nombre total de victimes dans le pays.

"Nous avons recensé trois morts, l'un à Huauchinango et les deux autres à Tlaola", a indiqué dimanche un communiqué du bureau du gouverneur de l'Etat de Puebla.

Samedi, les autorités de l'Etat voisin de Veracruz avaient fait état de huit décès, dont une femme et ses cinq enfants dont la maison a été détruite dans un glissement de terrain.

Grace a touché terre samedi au nord de Veracruz en tant qu'ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5), avant d'être rétrogradé en "tempête tropicale".

Des dégâts ont été enregistrés dans le centre et l'est du pays, avec des toitures arrachées, des routes endommagées et des coupures de courant.

Des dégâts provoqués par le passage de l'ouragan Grace, le 21 août 2021 à Tecolutla, au Mexique ( AFP / VICTORIA RAZO )

Grace a touché le Mexique à deux reprises, une première fois jeudi sur la côte caribéenne sans faire de victime ni dégât majeur; puis samedi, devenu un ouragan "majeur" de catégorie 3, il a frappé l'Etat de Veracruz avec des vents de 205 km/h, avant de s'affaiblir et de s'éloigner dimanche vers le Pacifique.

