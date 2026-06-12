Mexico, Mexiiiiiiiiiiiiiiiiiiiico

Avant le match, il y a eu de l’angoisse, des Coronas, des mariachis et une cérémonie d’ouverture marquée par des sons latinos qui ont sûrement du déplaire à Donald Trump. Récit de la première matinée de la Coupe du monde.

Ça ne ressemble pas à une fête nationale, mais presque. À l’occasion du match d’ouverture du Mondial 2026, le Mexique, seul pays hôte du tournoi qui peut se targuer d’être une vraie terre de football, a décidé de fermer ses écoles pour que les gamin(e)s puissent profiter à fond de leur journée. Celle-ci a commencé bien avant le coup d’envoi du match donné par l’arbitre brésilien Wilton Sampaio. À la fois excité par l’événement, et effrayé par l’idée de rester bloqués dans des manifestations de professeurs en colère, des milliers de supporters se sont pointés aux abords du stade Azteca dès 7 heures du matin. « Je n’ai même pas pris le temps de me laver tellement j’avais hâte d’y être » , se marre Claudio, qui a pourtant pris la peine de vider un pot entier de gomina pour plaquer ses cheveux de quinqua en arrière. Comme lui, les lève-tôt ont du braver les embouteillages, traverser pas mal de cordons de police, et feinter des vendeurs ambulants proposant des écharpes, des tacos douteux, des drapeaux tricolores, des masques d’aigles, des faux maillots et pas mal d’autres babioles « made in Mexico » .

Les gueros sont déclarés

Avant de rejoindre à pied le stade où Pélé et Maradona sont devenues des légendes du futbol, Humberto et sa bande de potes, tous sapés avec le maillot vert des Aztèques, ont pris le soin de percer leur première bière achetées au Six Eleven situé sur une bretelle d’autoroute bouchée par des camions de force de l’ordre. « 7h30 du matin, c’est vrai que c’est un peu tôt pour boire une bière, mais bon, ce n’est pas tous les jours qu’on assiste à une rencontre de la coupe du monde » , lâche tout excité ce trentenaire blond aux yeux bleus.…

Par Javier Prieto Santos, au stade Azteca pour SOFOOT.com