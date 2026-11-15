Meurtrie par la déforestation, l'Amazonie place ses espoirs en Léon XIV

Fernando Carteiro, chef d’une communauté indigène de Yarinacocha, dans la région péruvienne d’Ucayali, se trouve dans une zone forestière brûlée à Once de Agosto, sur une île de la lagune de Yarinacocha, dans la région péruvienne d’Ucayali, le 14 novembre 2026. ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Fernando Carteiro se souvient que sa maison se dressait au milieu des arbres et des paresseux, mais la déforestation a effacé ce paysage pour ses enfants. Dans l'Amazonie péruvienne, les indigènes espèrent que la visite du pape Léon XIV mettra en lumière les dégâts environnementaux, qui se poursuivent.

Le pape américain, 71 ans, est arrivé mercredi dans sa "patrie", le Pérou, après être passé par l'Uruguay et l'Argentine dans le cadre d'une intense tournée de 12 jours, alors qu'il se remet à peine d'une opération pour un cancer du poumon subie il y a un mois.

Il a parcouru la capitale, Lima, jusqu'à des localités rurales comme Santa Cruz de Succhabamba, située à 2 000 mètres d'altitude, ainsi que sa "chère" Chiclayo, dont il fut l'évêque. Dimanche, il se rendra dans une Amazonie péruvienne meurtrie, où il accueillera des communautés indigènes afin d'écouter leurs revendications.

Il bénira et arrosera également un arbre de shihuahuaco, l'une des espèces les plus anciennes de la forêt amazonienne et symbole de l'enjeu de la préservation de cette région de l'est du pays andin.

La déforestation "est la pire souffrance que nous ayons ici en Amazonie, (avec) l'exploitation minière", déplore Fernando Carteiro, vêtu d'un costume confectionné en jute, une plante fibreuse qui pousse en milieu tropical, et une croix chrétienne au cou.

Vue aérienne des zones forestières touchées par des incendies dans la communauté Once de Agosto, sur une île de la lagune de Yarinacocha, dans la région péruvienne d’Ucayali, le 14 novembre 2026. ( AFP / MARTIN BERNETTI )

L'homme vit sur une île située dans le district de Yarinacocha, à environ 500 km au nord-est de Lima, aux côtés d'environ 200 familles qui se consacrent principalement au tourisme.

Sur son île, encore couverte d'arbres mais parfois menacée par des incendies de forêt, l'espèce camu-camu a commencé à disparaître lorsque, il y a trois décennies, des étrangers les abattaient sans autorisation.

Ce leader indigène de 53 ans a décidé de planter des dizaines de graines de ce fruit d'Amazonie qui contient autant de vitamine C que 60 oranges, aux abords de sa maison, construite en rondins et élevée sur de hauts pilotis pour la protéger des crues du fleuve Ucayali.

Je veux "que mes enfants puissent encore respirer un air pur. C'est le grand souhait que j'ai avec le pape. Je sais très bien qu'il va sensibiliser beaucoup de personnes", espère-t-il.

Le Pérou a perdu 3,2 millions d'hectares de forêts humides amazoniennes entre 2001 et 2024, principalement dans les régions de jungle d'Ucayali, Madre de Dios et Loreto, selon le ministère de l'Environnement.

"Le message qui pourra être transmis ne s'adressera pas seulement au Pérou, il s'adressera au monde entier. Et c'est ce que nous allons ressentir le plus. C'est cela que nous allons apprécier, qu'il parle en notre nom", ajoute le leader indigène.

Abandon

Pour accueillir le pape, la ville de Pucallpa, sur les rives du fleuve Ucayali, a multiplié les décorations et des panneaux qui lui souhaitent la bienvenue.

Dans les rues, quelques représentants autochtones arboraient samedi des tenues traditionnelles et des peintures sur le visage.

María Amasifuen, dirigeante de la communauté Maroti Shobo, espère que Léon XIV demandera que l'on "cesse de polluer" l'environnement.

"Assez de tuer les arbres, nos animaux, nos poissons", implore-t-elle.

La perte de forêts primaires a été multipliée par six entre 2001 et 2024, selon les données de la plateforme Geobosques, sans que les communautés autochtones puissent se faire entendre.

"Il n'y a pas de mots qui nous permettent de nous faire respecter (...) Ils nous menacent avec des fusils. Alors nous ne pouvons rien faire", déplore le leader indigène Fernando Carteiro, engagé dans un combat inégal avec son arc et ses flèches en bois.

Un petit singe capucin blanc dans la communauté Once de Agosto, sur une île du lac Yarinacocha, dans la région péruvienne d’Ucayali, le 14 novembre 2026. ( AFP / MARTIN BERNETTI )

Depuis 2012, au moins 54 défenseurs de la terre et de l'environnement ont été assassinés au Pérou, dont plus de la moitié appartenait à des peuples indigènes, selon l'ONG Global Witness.

"Historiquement, les territoires amazoniens ont été des zones auxquelles l'État péruvien et les autorités successives ont tourné le dos", reconnaît Jose De Echave, ex-vice-ministre de la Gestion environnementale sous le gouvernement d'Ollanta Humala (2011-2016).

Un singe capucin grimpe librement le long des troncs qui forment la cabane de Carteiro. "Regarde comme ce petit animal vient jusqu'ici. C'est parce qu'il a trouvé une amitié", apprécie Fernando Carteiro.

"C'est ça que je rêve d'avoir : une Amazonie tranquille, sans conflits", confie-t-il.