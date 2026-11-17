Gilles Guilbert à l'entrée de la cour d'assises, à Versailles, le 27 mars 2026, lors de son premier procès pour la mort d'Olivio Gomes ( AFP / Thomas SAMSON )

Gilles Guilbert a-t-il eu l'intention de tuer Olivio Gomes ? Sans aucun doute, pour l'avocat général, qui a requis mardi dix ans de réclusion criminelle contre le policier, jugé devant la cour d'assises d'appel des Hauts-de-Seine, la défense plaidant "l'erreur" et la légitime défense.

"Deux balles dans le dos, trois tirs de trop", pour le parquet général, "c'est un homicide volontaire dont la preuve de la justification n'est pas rapportée par Gilles Guilbert", jugé depuis le 9 novembre pour ces faits : David Sénat a requis un mandat de dépôt et l'exécution provisoire de la peine, ainsi qu'une interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique.

Mardi, le procès en appel de Gilles Guilbert, 35 ans, a vu s'opposer une dernière fois les analyses que font l'accusation et la défense de la filature difficilement motivée de la voiture d'Olivio Gomes, jeune homme noir d'origine bissau-guinéenne, en ce 17 octobre 2020, qui trouvera son issue tragique au pied de la résidence de l'automobiliste, à Poissy (Yvelines).

Dans son réquisitoire de près de trois heures, l'avocat général est revenu sur ce périple, estimant que "le mécanisme de l'ouverture du feu trouve ses ressorts très, très précoces dans une opération de police judiciaire hasardeuse".

"L'erreur est toujours là, elle sera là jusqu'au bout parce qu'il y a une focalisation sur un danger qui n'existe pas", reprend-il : dans la voiture d'Olivio Gomes, aucune "arme", pas de "cadavre" dans le coffre ou de "stupéfiants", autant d'hypothèses évoquées par le policier.

Lui souligne la responsabilité du policier, qui contribue à "tendre" la situation en braquant Olivio Gomes, mime la scène, et souligne la "focalisation sur un danger qui n'existe pas".

"Ce qui va lui faire complètement perdre le cap, à M. Guilbert, c'est sa peur, c'est sa propre angoisse", analyse le magistrat, "+c'était lui ou moi+", cite-t-il en reprenant les mots de l'accusé : "le raisonnement homicide" ne fait donc pas de doute, car "si moi j'évite de mourir, alors je te tue", conclut-il.

Le policier a invoqué le démarrage de la voiture qui l'aurait mis en danger et aurait provoqué une réaction en légitime défense, il faudrait donc requalifier les faits en "violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner", plaide son avocat, Me Laurent-Franck Liénard.

Me Liénard souhaite aussi faire du "vrai droit", celui qui "peut conduire quelquefois à acquitter quelqu'un qui a tué un autre homme, même si c'est dramatique", car dans ce cas précis ses tirs constituent un "acte réflexe" de "moins d'une seconde".

Face à une voiture qui selon lui "jaillit", "c'est la seule manière de s'en sortir", assure Me Liénard, pour qui Gilles Guilbert est "un homme qui se trompe".

"Travestir" la réalité

Sauf que Gilles Guilbert recule, ses "tirs n'ont servi à rien" pour arrêter la voiture, qui stoppera sa course 70 mètres plus loin, avec Olivio Gomes derrière le volant, agonisant.

Dans la salle jusque-là silencieuse, l'ambiance change lorsqu'il poursuit et blâme "les fautes d'Olivio Gomes", allant même jusqu'à assurer que c'est la victime décédée qui "crée ce dossier (...) quand il décide de repartir".

Leonel Gomes, frère de la victime, se lève d'un coup et sort de la salle, suivi par quelques personnes.

Auparavant, les parties civiles s'étaient abstenues de faire "le procès de la police" pour se concentrer sur l'accusé, "un homme qui n'a pas eu l'attitude qu'on attend d'un policier", tance Me Mandine Blondin, avocate des deux passagers.

"Ce n'est pas être antiflic, au contraire, c'est dire qu'on attend mieux", assène cette ancienne gendarme de réserve.

Pour la famille, malgré un pas en avant effectué la veille lorsqu'il a reconnu des tirs pas "nécessaires", le policier cherche à "travestir les choses pour échapper à ses responsabilités", estime Me Damien Vinet, qui souligne que l'accusé n'est "pas blessé, même pas égratigné" par la voiture.

"On peut tuer quelqu'un et pas toujours être un sale type", reprend pour la famille, Me Margot Pugliese. "Gilles Guilbert a voulu être un super-héros, trop tôt, il a tiré avant le danger", et la famille portera "cette erreur-là à vie".

Verdict attendu mercredi.