Meurtre du policier Masson: verdict pour Akoudad qui risque la prison à vie

Ilias Akoudad (G) lors du procès pour le meurtre du policier français Eric Masson à la cour d'assies du Vaucluse à Avignon, le 19 février 2024 ( AFP / Benoit PEYRUCQ )

L'heure est au verdict à Avignon pour Ilias Akoudad, qui a finalement avoué avoir tué Eric Masson, un meurtre pour lequel il risque la prison à vie si la cour reconnaît qu'il savait que sa victime était policier.

La cour d'assises du Vaucluse partira délibérer après avoir donné une dernière fois la parole aux trois accusés vendredi à 09H00.

Jeudi, l'avocate générale, Florence Galtier, a requis la peine maximale encourue: la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans, face à la "dangerosité" de l'accusé et pour en "protéger la société". Vingt-deux ans, soit l'âge d'Ilias Akoudad.

Cette peine, si elle était prononcée, serait "inhumaine", "plus longue que sa vie", a plaidé Me Elise Arfi, l'une de ses deux avocats.

Devant un parterre de policiers et de robes noires, l'accusation et la défense se sont livrées à une âpre bataille autour de la possible circonstance aggravante d'un meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

Un point qui a cristallisé une grande partie des débats pendant deux semaines d'audiences qui n'ont pas réussi à répondre à une question: pourquoi Eric Masson, ce père de deux enfants, est-il mort le 5 mai 2021?

Ce jour-là, vers 18H00, il est sur une surveillance de deal de rue à Avignon. Avec Romain, son binôme, ils sont en civil lorsqu'ils croisent Ilias Akoudad. Lui, c'est un petit dealer récidiviste, qui a décroché de l'école à 14 ans et vit avec une mère décrite comme permissive.

"Vous faites quoi les gars, vous charbonnez (vendez de la drogue)?", lance-t-il aux deux policiers qui viennent de contrôler une toxicomane.

Des policiers rassemblés autour du portrait d'Eric Masson dans un commissariat d'Avignon, le 9 mai 2021 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Dans ses aveux partiels lundi, après presque trois ans de dénégations, Ilias Akoudad a reconnu face à un dossier accablant avoir tiré sur Eric Masson. Mais, assure-t-il, il l'a pris pour un dealer. "Je suis un con, j'ai voulu faire mon beau".

Il était "absolument impossible" de les prendre pour des dealers concurrents", a balayé l'avocate générale dans son réquisitoire musclé, estimant que le brigadier avait été "exécuté sans sommation, par un individu ivre de violence, fier du geste accompli".

- Faire date -

Face à des témoignages divergents, la cour dispose-t-elle de "suffisamment d'éléments" pour affirmer qu'il a bien montré son brassard ou crié "police" avant qu'on lui tire dessus, s'est interrogée de son côté Me Arfi.

"Soit c'est de la vengeance, soit c'est de la justice", a plaidé son autre avocat, le ténor lillois Me Frank Berton, appelant à ne pas l'"emmurer vivant".

Une formule reprise à Me Philippe Expert, l'un des conseils de la famille de la victime, qui mesure la tâche difficile de la cour, composée de trois magistrats mais aussi de simples citoyens.

Mais pour les parties civiles, il est important que "cette qualité de policier soit reconnue".

Face à la dignité de la famille Masson, saluée par toutes les parties, Ilias Akoudad, qui se tenait au départ la tête haute dans le box, s'est progressivement replié sur lui-même. Au point, les derniers jours du procès, d'être comme invisible.

Des policiers portent le portrait d'Eric Masson lors d'une cérémonie lui rendant hommage à Avignon, le 11 mai 2021 ( POOL / Nicolas TUCAT )

Il est poursuivi pour meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique, et pour tentative de meurtre, toujours sur policier, du collègue d'Eric Masson. Pour cela il encourt la perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans, qui pourrait être portée à 22 ans par la cour, avec décision spéciale et motivée.

Si la circonstance aggravante n'est pas retenue, il encourt 30 ans. Les deux autres accusés, jugés pour l'avoir aidé dans sa fuite, risquent des peines de trois ans de prison, six avec la récidive.

Le verdict est très attendu côté police. "Il faut que ça fasse date", a demandé en marge de l'audience Yann Combe, délégué départemental Unsa-Police.