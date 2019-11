Meurtre de la journaliste Daphne Caruana : un homme d'affaires arrêté à Malte

Après avoir dénoncé des faits de corruption à Malte, la blogueuse et journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia avait été tuée en 2017 dans l'explosion de sa voiture piégée.L'enquête sur ce meurtre a rapidement progressé ces derniers jours. Joseph Muscat, le Premier ministre a annoncé l'octroi d'une immunité à un homme soupçonné d'avoir été un intermédiaire dans cet assassinat en échange de son témoignage devant un tribunal.« Nous avons arrêté un homme dans le cadre de notre enquête sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia », a expliqué un policier.Il s'agit de Yorgen Fenech, un homme d'affaires directeur et l'un des propriétaires d'Electrogas, qui a remporté en 2013 un contrat de plusieurs millions d'euros avec l'Etat maltais pour la construction d'une centrale électrique au gaz. Celui-ci a été interpellé en mer à bord de son yacht.«La femme WikiLeaks»L'agence maltaise de renseignement financier l'a également identifié comme le propriétaire d'une société basée à Dubaï, 17 Black. Or, huit mois avant sa mort, Daphné Caruana Galizia avait écrit sur cette société dans son blog, affirmant qu'elle était connectée à des hommes politiques maltais.Agée de 53 ans, Daphne Caruana Galizia traquait avec son fils Matthew, membre de Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), les trafics illicites ou encore les comptes bancaires offshore sur son archipel.Celle qu'on surnommait « la femme WikiLeaks » n'hésitait pas à livrer l'identité y compris de l'épouse de l'actuel Premier ministre sur son blog suivi par quelque 400 000 lecteurs. Ces révélations de corruption avaient provoqué des élections anticipées en juin 2017.Au printemps 2017, le magazine Politico avait classé Daphne Caruana Galizia parmi les «28 personnalités qui font bouger l'Europe». A l'époque, cet assassinat avait été dénoncé au delà des frontières de l'île et des milliers de ...