Meurtre d'Alexia Daval : sextoys, alliance et photos, ces étranges vols

C'est un nouveau chapitre particulièrement surprenant dans l'enquête sur la mort d'Alexia Daval. Il y a quelques semaines, le procureur a écarté la thèse de l'accident dénonçant un « scénario machiavélique ». Jonathann Daval, l'époux de la victime, qui a avoué après avoir longtemps nié, aurait eu une « intention mortifère ». Mais il y a une affaire dans l'affaire. La maison du couple, à Gray, en Haute-Saône, a été cambriolée. Sextoys, alliance, photos, caméscope? les objets dérobés ne manquent pas de surprendre, relève Le Journal du dimanche.C'est le 5 mars 2019 que commence cette histoire. Ce jour-là, les gendarmes reçoivent pour mission de fouiller la maison. Ils ouvrent le tiroir de la table de nuit de la victime et y trouvent un dé érotique et des anneaux vibrants. Problème : la panoplie de sextoys ne serait pas complète, selon Jonathann Daval. Deux sextoys, un « rose classique » et « des boules de geisha argentées », sont manquants, explique-t-il. La maison aurait été cambriolée quelques jours plus tôt.Emmanuel ­Dupic, le procureur de ­Vesoul, parle « d'un vol d'opportunité », une autre maison sous scellés dans le département ayant aussi été cambriolée. L'enquête n'a pas encore permis d'identifier qui s'est introduit dans la maison.Lire aussi Jonathann Daval au psy : « Ce que je voulais, c'est qu'Alexia se taise »Des objets symboliquesMais, comme le note Le Journal du dimanche, les objets...