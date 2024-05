information fournie par So Foot • 05/05/2024 à 17:52

Metz va contester le carton rouge de Georges Mikautadze

La colère ne retombe pas.

Battu au finish par Rennes après avoir mené au score, Metz a en plus vu son homme providentiel Georges Mikautadze être (très sévèrement) expulsé en toute fin de rencontre. Coupable d’un léger coup d’épaule sur Arnaud Kalimuendo, l’attaquant géorgien pourrait ainsi manquer les prochaines rencontres, décisives dans la course au maintien des Grenats. À moins que le club n’obtienne gain de cause en faisant annuler le carton.…

TB pour SOFOOT.com