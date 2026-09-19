Metz se sauve sur le gong face aux Verts

FC Metz 2-2 AS Saint-Étienne

Buts : Mbodji (79 e ), Deminguet (88 e ) pour les Grenats // Pedro (67 e ), Boakye (71 e ) pour les Verts

Un match pas si nul que ça en fin de compte. Dans ce duel au parfum de Ligue 1 (quoique), Metz et Saint-Étienne ont longtemps fait la course à qui allait se montrer le plus ennuyeux. Au terme d’un premier acte insipide, ce sont finalement les visiteurs qui réveillent les spectateurs de Saint-Symphorien. Kévin Pedro trompe Jonathan Fischer en coupant un centre bien senti d’Augustine Boakye, avant que le Ghanéen ne se mue en buteur quatre minutes plus tard en concluant une folle chevauchée d’une belle frappe du gauche.…

JD pour SOFOOT.com