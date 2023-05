Metz s’embourbe à Guingamp, Dijon revit, Nîmes relégué

Impuissant en seconde période à Guingamp, Metz s'est copieusement compliqué la tâche dans la course à la Ligue 1 (1-1). En déplacement à Pau, Bastia a réalisé un des scores fleuves de la saison (2-6). Dijon est sorti de la zone rouge pour la première fois depuis belle lurette, tandis que Nîmes voit rouge, et jouera bien en National en 2024.

Après l’habituel coup de pression bordelais, Metz n’avait d’autre choix que de suivre la cadence. À Guingamp, qui alterne le bon et le moins bon dans le ventre mou, les Grenats ont peut-être bien dit adieu à remontée express en Ligue 1, malgré une entame maîtrisée (1-1) . Le premier acte est animé, et Mikautadze fait encore des siennes. Sur un superbe mouvement collectif, le meilleur ami des Stéphanois fait fructifier une percée d’Udol, lancé par Sabaly. Sabaly, qui, passe même proche de mettre les Lorrains à l’abri sur une volée du droit, mais Basilio est vigilant pour détourner sur sa barre transversale. Endormis en début de deuxième période, les visiteurs paient leur relâchement, lorsque Courtet conclut dans les 6 mètres, servi par Muyumba depuis la droite. Le jeu collectif de Metz s’est délité, et le prometteur Picard aurait même pu donner la victoire à l’EAG. Quoi qu’il en soit, la flamme semble partie du côté des hommes de Bölöni.

Bastia, de son côté, s’en est allé corriger Pau dans le Béarn (2-6) . Malgré l’ouverture du score de George, ce sont bien les Corses qui ont déroulé, en faisant preuve d’une grande efficacité. À base de centres, Santelli et Magri (triplé, dont un bijou de volée de l’extérieur en toute fin de rencontre) se sont encore régalés, tandis que Van Den Kerkhof a signé un doublé de passes décisives. Le capitaine Guidi s’est aussi fait plaisir, avec une tête lobée sur un corner de Salles-Lamonge. À noter la prestation majuscule de Placide dans les cages, auteur d’une parade de grande classe sur un coup franc en première période, ainsi que d’un penalty arrêté face à Begraoui. Pau, 17 e , craint pour sa place en Ligue 2, tandis que le Sporting est en train de terminer proprement sa saison, avec une 17 e victoire. Tout comme Caen, qui enchaîne un deuxième succès consécutif à Amiens (1-3) , et talonne les Bastiais. Il aura là-aussi été question de renversement, avec de nombreux contre favorables pour les Normands, notamment sur l’égalisation de Thomas (en troisième lame), ainsi que le second but de Vand

Par Alexandre Lazar pour SOFOOT.com