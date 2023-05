Metz s’accroche, Dijon régale, Niort condamné

36 Ablie JALLOW (fcm) during the Ligue 2 BKT match between Football Club de Metz and Quevilly Rouen Metropole at Stade Saint-Symphorien on January 13, 2023 in Metz, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Court vainqueur de Grenoble ce samedi (1-0), Metz revient à un point de Bordeaux. La lutte pour la montée est indécise, celle qui concerne le maintien est folle : Dijon et Laval sont revigorés, Valenciennes inquiète, Nîmes est mal barré... Et Niort est officiellement relégué en National.

Le mano a mano devient de plus en plus intense. Tenu en échec chez QRM (0-0), Bordeaux a grillé un joker dans la course à la montée. Les Girondins sont toujours deuxièmes, mais ils ne comptent plus qu’un petit point d’avance sur Metz. Sans avoir été particulièrement rayonnants, les Grenats sont parvenus à l’emporter face à Grenoble, ce samedi à Saint-Symphorien (1-0) . Ablie Jallow a profité d’un excellent travail de Georges Mikautadze pour marquer de près, et cela a suffi au bonheur des Mosellans, qui ont terminé la rencontre en supériorité numérique après l’expulsion de Loïc Nestor (72 e ). Il reste trois journées aux hommes de László Bölöni pour griller la politesse aux Aquitains et grimper dans l’ascenseur pour la Ligue 1.

#FCMGF38 [ ℙ𝕣𝕠 ]…

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com